Азар: Рад, что сумел забить красивый гол топ-клубу

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:1.



«Всегда приятно забить красивый гол топ-клубу — рад, что у меня это сегодня получилось. Я наслаждался игрой и голами. Мы забили три прекрасных гола и заслужили победу.



Мы создали много моментов, но в контратаках команда может играть еще лучше. Мы по-прежнему лидируем в АПЛ. Команда уверена в себе и хочет остаться на первой строчке до конца сезона», — цитирует Азара BBC.