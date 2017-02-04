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4 февраля 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Азар: Рад, что сумел забить красивый гол топ-клубу

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 24-го тура АПЛ.

Футболисты Челси одержали победу над Арсеналом со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:1.

«Всегда приятно забить красивый гол топ-клубу — рад, что у меня это сегодня получилось. Я наслаждался игрой и голами. Мы забили три прекрасных гола и заслужили победу.

Мы создали много моментов, но в контратаках команда может играть еще лучше. Мы по-прежнему лидируем в АПЛ. Команда уверена в себе и хочет остаться на первой строчке до конца сезона», — цитирует Азара BBC.

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