Азар: Рад, что сумел забить красивый гол топ-клубу
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 24-го тура АПЛ.
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Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:1.
«Всегда приятно забить красивый гол
Мы создали много моментов, но в контратаках команда может играть еще лучше. Мы
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