«Челси» победил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голы в составе хозяев забили Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53) и Сеск Фабрегас (85). У гостей отличился Оливье Жиру (90).

«Челси» возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков. «Арсенал», в активе которого на 12 баллов меньше, идет третьим.

В следующем туре «Челси» 12 февраля сыграет в гостях против «Бернли». Днем ранее «Арсенал» примет «Халл».