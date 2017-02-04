«Челси» победил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Челси» одержали победу над «Арсеналом» со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.
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Голы в составе хозяев забили Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53) и Сеск Фабрегас (85). У гостей отличился Оливье Жиру (90).
«Челси» возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков. «Арсенал», в активе которого на 12 баллов меньше, идет третьим.
В следующем туре «Челси» 12 февраля сыграет в гостях против «Бернли». Днем ранее «Арсенал» примет «Халл».
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|13
|14
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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