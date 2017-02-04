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4 февраля 2017, 17:41 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» победил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Челси» одержали победу над «Арсеналом» со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.

Футболисты Челси одержали победу над Арсеналом со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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© Reuters

Голы в составе хозяев забили Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53) и Сеск Фабрегас (85). У гостей отличился Оливье Жиру (90).

«Челси» возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков. «Арсенал», в активе которого на 12 баллов меньше, идет третьим.

В следующем туре «Челси» 12 февраля сыграет в гостях против «Бернли». Днем ранее «Арсенал» примет «Халл».

4.02.2017 15:30 основной раунд: 24-й тур Stamford Bridge
Челси 3:1 Арсенал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Антонио Конте Арсен Венгер
Голы
13′ Маркос Алонсо 3
53′ Эден Азар 10
85′ Сеск Фабрегас 4
12 Оливье Жиру (Н. Монреаль) 90+1′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Морейра Маринью Давид Луиз 30
Маркос Алонсо 3
Н`Голо Канте 7
70′ Неманья Матич 21
Диегу Коста 19
88′ Виктор Мозес 15
Курт Зума 5
84′ Родригес Педро 11
Виллиан 22
84′ Эден Азар 10
Сеск Фабрегас 4
33 Петр Чех
18 Начо Монреаль
6 Лоран Косьельни
20 Шкодран Мустафи 23′
17 Алекс Ивоби
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
11 Месут Езил
7 Алексис Санчес
24 Эктор Бельерин 17′
5 Габриэл Паулиста
14 Тео Уолкотт 70′
23 Дэнни Уэлбек
34 Франсис Кокелен 65′
12 Оливье Жиру
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
10 Угловые 13
14 Фолы 8
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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