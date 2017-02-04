«Не упустите главный шанс в своей жизни». С чего начиналась карьера Буффона

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Утром 19 ноября 1995 года главный тренер «Пармы» Невио Скала постучался в дверь номера 17-летнего вратаря Джанлуиджи, или просто Джиджи, Буффона. В этот день «Парме» предстояло провести матч против могучего «Милана». Всего год назад «россонери» уничтожили «Барселону» Йохана Кройфа в финале Лиги чемпионов со счетом 4:0. Ну что им какая-то «Парма»?

Тем более первый номер пармезанцев, Лука Буччи, выбыл на несколько недель из-за травмы. Скала вроде хотел поставить вместо него Алессандро Нисту, но тот проваливался даже на тренировках. Тогда в голове тренера созрел отчаянный план — позволить Буффону провести дебютный матч на профессиональном уровне против столь опасного соперника.

«Я подумываю выпустить тебя в основе сегодня вечером. Есть какие-то возражения?» — «Никаких», — немедленно отчеканил молодой вратарь.

Остальное уже стало достоянием истории.

Как и все в «Парме», Скала досконально знал историю молодого человека. Буффон попал в систему клуба четыре года назад, когда ему было 13 лет, и сразу же произвел неизгладимое впечатление. Когда Ниста только появился в «Парме», уже через пару недель он названивал своем агенту: «Какого черта? Зачем ты посоветовал мне “Парму”? У них в молодежной команде есть феноменальный парень, который уже гораздо лучше меня».

Но вот выбыл Буччи. Скала целую неделю ломал голову, на какого же вратаря сделать ставку? Но после нескольких тренировок, по ходу которых Буффон работал вместе с такими звездами как Фабио Каннаваро, Джанфранко Дзола и Христо Стоичков, последние сомнения отпали. Тренер был уверен, что молодой вратарь не подведет.

И не подвел. Дебют Буффона произвел фурор в Италии. Болельщики обсуждали не только великолепные сэйвы, когда Джиджи переигрывал таких зубров как Стефано Эранио, Роберто Баджо и Марко Симоне, но и невероятную уверенность и надежность молодого вратаря.

Сколько раз по телевизору и в газетах звучала одна и та же фраза: «Родилась новая суперзвезда!» Со счета можно сбиться.

Но стоило ли так этому удивляться? В конце концов, наследственность просматривалась с ранних лет. Его дальний родственник, Лоренцо Буффон, провел 15 матчей за сборную Италии, а на рубеже 50-х и 60-х годов выступал за «Милан», «Дженоа», «Интер» и «Фиорентину».

В интервью телеканалу RAI после дебютного матча Бууфон заявил: «Я не спрашивал советов у своих родственников. При всем уважении, я не бегаю от одного к другому с расспросами, как отбивать мячи. Если я сам могу разобраться с этим — хорошо. Если нет — ничего страшного».

Дебют Буффона на профессиональном уровне вышел впечатляющим. Не менее запоминающимся оказался его дебют за национальную сборную Италии, который пришелся на стыковой матч против России за право принять участие на чемпионате мира-1998.

Италия не очень удачно выступила в квалификационном раунде, и уступила в группе сборной Англии Гленна Ходла. Чтобы окончательно не опростоволосится, подопечным Чезаре Мальдини нужно было одолеть Россию в стыках. И в Москву в октябре 1997 года команда ехала далеко не в самом лучшем настроении.

Выезд в Россию — всегда непростое путешествие. А в этот раз и погода подвела. Мало того что шел снег, так и поле мало чем напоминало футбольный газон, скорее, картофельную грядку.

Буффон, который к тому времени уже прочно обосновался в воротах «Пармы», в сборной все еще считался вторым, страхуя Джанлуку Пальюку. Но травма партнера вновь подарила ему шанс проявить себя. Пальюка не смог продолжить встречу и был вынужден попросить замену уже через полчаса.

Несмотря на жуткую погоду, чудовищное поле и огромное давление, спокойствие и самоуверенность Буффона в купе с природным талантом дали свои плоды. Италия отстояла ничейный результат (1:1), а затем в ответной встрече в Неаполе на своем поле одержала минимальную победу (1:0) и открыла себе дорогу во Францию.

Матч между «Пармой» и «Миланом» и дебют в составе национальной сборной в ключевой момент в борьбе за попадание на чемпионат мира являются фундаментальными моментами выдающейся карьеры Буффона. Человек, начавший на высшем уровне, сумел впоследствии добиться еще большего. Изначально он установил планку на огромной высоте, но все равно смог подняться еще выше.

Именно это, возможно, и стало причиной того, что в начале этого года авторитетнейшее издание La Gazzetta dello Sport назвало Буффона лучшим итальянским футболистом всех времен. Вратарь оставил за спиной таких легенд как Джузеппе Меацца, Сандро Маццола, Джанни Ривера, Паоло Мальдини, Роберто Баджо, Франческо Тотти и многих других ярчайших звезд.

Да, он не забивал голов и не поражал нас удивительной техникой, как делали вышеперечисленные таланты. Но выдающаяся карьера Буффона длится уже 22 года. За это время он пять раз выступал на чемпионатах мира (и в 2006 году одержал победу), побил множество рекордов. А также, что не менее важно, заявил о себе, как о выдающемся лидере и непререкаемом авторитете.

На ум приходят два случая, которые подчеркивают его лидерские способности.

Перед стартом чемпионат Европы 2012 года, который проходил в Польше и Украине, на сборную Италии обрушилась волна атаки со стороны СМИ. Речь шла о расследовании участия футболистов в договорных матчах и ставках в букмекерских конторах. Тогда слово взял капитан.

Больше всего доставалось защитнику Доменико Кришито, который, в конце концов, был исключен из состава сборной, так как подозревался в ставке на игру между «Лацио» — «Дженоа». На тренировочной базе сборной, Коверчиано, была созвана специальная пресс-конференция. Буффон заявил прессе: «Мне кажется, неправильно, когда человек слышит о том, что им интересуется полиция, от представителей прессы. Это просто позор. Было бы справедливо послушать его доводы, а не клеймить Доменико».

К сожалению, Джанлуиджи не удалось отстоять партнера, с которого все обвинения были сняты только в сентябре 2012. Главный тренер сборной Чезаре Пранделли и директор команды Деметрио Альбертини объяснили свое решение отцепить Кришито тем, что на коллектив оказывалось бы дополнительное давление из-за разбирательств.

Да, Буффон не спас Кришито, но он не промолчал. Его выступление еще больше сплотило команду, которая, к удивлению многих, дошла до финала, в котором уступила Испании.

Другой случай уже касается «Ювентуса». В октябре 2015 года, когда «Юве» уступил «Сассуоло», Буффон вновь не стал молчать. После того поражения «бьянконери» опустились на 12-ю строчку в турнирной таблице. Эта неудача стала поворотным моментом для команды. После игры Буффон открыто выступил в прессе и по телевидению, взывая к своим партнерам и называя выступление команды «неприличным» и «постыдным».

Возможно, это только совпадение, но после его речи «Ювентус» начал выдающуюся серию, одержав 24 победы и лишь раз сыграв вничью. 73 очка из 75 возможных. И новое чемпионство.

Наверное, фанатам «Ювентуса» будет небезразлично узнать, что, по неофициальной информации, в этом сезоне вратарь вновь выступил с похожей речью, раскритиковав партнеров после ноябрьской ничьей в матче Лиги чемпионов против «Лиона». Однако в этот раз эти слова не пошли дальше раздевалки.

Анонимный источник сообщил La Gazzetta dello Sport, что Буффон внушал идею своим партнерам, что в Италии выигрывать проще, так как в домашнем чемпионате большинство соперников изначально пасуют перед «Ювентусом». Но в Лиге чемпионов все не так просто, никто не собирается выбрасывать белый флаг. Этот инцидент породил некоторое противостояние между официальными лицами клуба и изданием, однако легко верится, что Джанлуиджи мог сказать нечто подобное.

Остается лишь добавить, что после предполагаемых событий туринцы одержали две победы в Лиге чемпионов, переиграв «Севилью» (3:1) и загребское «Динамо» (2:0), обеспечив себе первое место в группе и свидание с «Порту» в плей-офф. Еще одно совпадение?

Буффон прекрасно понимает, в чем заключается его роль как капитана команды. Да он этого и не скрывает и готов поделиться профессиональными секретами: «В первую очередь, ты должен вселять уверенность в партнеров. И должен это делать, даже если сам чувствуешь себя неуверенно. Должен уметь контролировать себя. Необходимо, чтобы партнеры доверяли тебе, верили в тебя. Ты должен обладать психологической устойчивостью».

А ведь вратарская позиция и без капитанской повязки подразумевает огромное давление. Одна ошибка, и мяч в твоих воротах. Если полевой игрок допускает просчет, то, обычно, это не несет за собой катастрофическую развязку. Так как же Буффон справляется со своими, хоть и редкими, промахами?

«Ты должен сделать вид, что не допустил ошибку. Просто оступился, но не упал. И ты должен немедленно вновь подняться на ноги, чтобы начать все сначала».

Занятно, что травмы партнеров позволили Буффону дебютировать в серии А и в сборной. И именно травма и привела его в ворота. Детство Буффона проходило в городе Каррара. Когда-то в этом прекрасном тосканском месте великий Микеланджело находил мрамор для своих скульптур.

В детской команде Джиджи предпочитал играть в полузащите. Однако вратарь команды получил травму и Буффон вызвался его подстраховать. С ранних лет Джанлуиджи отличался хорошими физическими данными, так что в этом плане сомнений не было. А его опыт игры в полузащите поарил ему надежную игру ногами и хорошую резкость перемещений.

Когда местный скаут «Пармы» доложил клубу о появление многообещающего вратаря, пармезанцы сразу же взяли Буффона на карандаш. Вскоре за Джиджи развернулась настоящая война, но «Парме» все-таки удалось увести его из-под носа у «Болоньи» и «Милана». Легенда гласит, что тренер молодежной команды пармезанцев Эрме Фольони ежедневно ходил в офис руководства клуба и требовал пригласить в команду 13-летнего вратаря: «Хватит думать! Не упустите главный шанс в своей жизни! Не совершите страшную ошибку!» Победа в чемпионате мира, более 150 матчей за сборную Италии, семь чемпионских титулов с «Ювентусом»… 25 лет назад Фольони был прав.

Буффон уже объявил, что собирается уходить на покой после чемпионата мира 2018 года. Так какая же у него осталась мотивация? Во-первых, добиться с «Ювентусом» победы в Лиге чемпионов — один из редких трофеев, которые пока так и не покорился стражу ворот.

Джиджи проводит в «Ювентусе» уже 16-й сезон и давно стал кумиром и идолом туринских болельщиков. Ведь он, как и еще одна легенда «бьянконери» Алессандро Дель Пьеро, не бросил клуб в самый тяжелый период, когда команда была сослана в серию B. В результате «кальчополи», к которому привела преступная деятельность спортивного директора «Юве» Лучано Моджи, клуб был исключен из высшего дивизиона. Правда, турне по Специи, Римини, Фрозиноне и Мантове растянулось всего на год, после чего «Старая синьора» вновь вернулась в высший свет.

Когда Буффон повесит свои перчатки на гвоздь после окончания чемпионата мира в России, круг замкнется. В снежный октябрьский вечер 1997 года в Москве состоялся его дебют на международной арене. Хочется верить, что последний матч Буффона за сборную Италии также пройдет в Москве, где должен состояться финал мундиаля-2018.

Однако это не значит, что после этого мы не услышим о Буффоне. Джанлуиджи уже дал понять, что собирается продолжить работу в футболе и хотел бы стать тренером сборной Италии.

Может, он не шутит? Может, он намерен сделать то, что делал на протяжении всей карьере — намерен начать на вершине.