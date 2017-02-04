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4 февраля 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мэр Виго: Матч «Сельта» — «Реал» будет перенесён из-за шторма

Матч 21-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и «Реалом» перенесен на более поздний срок из-за шторма, сообщает Marca со ссылкой на мэра Виго Абеля Кабальеро.

Стадион «Балаидос», на котором «Сельта» проводит домашние матчи, получил повреждения в результате шторма: ветром сдуло кусок крыши арены. Ветер был настолько сильным, что работники не смогли подобраться к повреждённому месту.

Из соображений безопасности встречу решили перенести. Точная дата, на которую будет перенесена игра, пока неизвестна.

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