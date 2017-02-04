Стадион «Балаидос», на котором «Сельта» проводит домашние матчи, получил повреждения в результате шторма: ветром сдуло кусок крыши арены. Ветер был настолько сильным, что работники не смогли подобраться к повреждённому месту.



Из соображений безопасности встречу решили перенести. Точная дата, на которую будет перенесена игра, пока неизвестна.