Мэр Виго: Матч «Сельта» — «Реал» будет перенесён из-за шторма
Матч 21-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и «Реалом» перенесен на более поздний срок
из-за шторма, сообщает Marca со ссылкой на мэра Виго Абеля Кабальеро.
Стадион «Балаидос», на котором «Сельта» проводит домашние матчи, получил повреждения в результате шторма: ветром сдуло кусок крыши арены. Ветер был настолько сильным, что работники не смогли подобраться к повреждённому месту.
Из соображений безопасности встречу решили перенести. Точная дата, на которую будет перенесена игра, пока неизвестна.
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