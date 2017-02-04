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4 февраля 2017, 17:46 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Капитан «Атырау» не приглашен на третий УТС

Камерунский футболист Ги Стефан Эссаме не был приглашен на заключительный сбор «Атырау», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Камерунский футболист Ги <span class=error>Стефан</span> <span class=error>Эссаме</span> не был приглашен на заключительный сбор <span class=error>Атырау</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Как стало известно порталу KazFootball.kz, камерунский полузащитник «Атырау» Ги Стефан Эссаме, который продлил контракт с клубом в ноябре прошлого года, не был приглашен на третий учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

Продление договора между «нефтяниками» и игроком состоялось в прошлом году, но клуб еще не зарегистрировал его официально. Футболист был вынужден на собственные средства отправиться в Турцию, чтобы узнать точные причины отказа.

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