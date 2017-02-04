Капитан «Атырау» не приглашен на третий УТС

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Как стало известно порталу KazFootball.kz, камерунский полузащитник «Атырау» Ги Стефан Эссаме, который продлил контракт с клубом в ноябре прошлого года, не был приглашен на третий учебно-тренировочный сбор команды в Турции.



Продление договора между «нефтяниками» и игроком состоялось в прошлом году, но клуб еще не зарегистрировал его официально. Футболист был вынужден на собственные средства отправиться в Турцию, чтобы узнать точные причины отказа.