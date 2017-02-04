«Эспаньол» одержал третью победу в Примере подряд и догнал «Атлетик»
«Эспаньол» выиграл у «Малаги» в матче 21-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Эспаньол» одержал третью победу в турнире подряд. Единственный мяч на 17-й минуте забил Пабло Пьятти, голевой передачей отметился Хосе Антонио Рейес.
«Эспаньол», набравший 32 очка, догнал «Атлетик» Б и делит с ним седьмое место в турнирной таблице Примеры, сыграв на матч больше. «Малага» (22) идёт 14-й.
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