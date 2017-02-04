7 самых известных многодетных отцов-футболистов

Игорь Денисов: 4 ребёнка

Игорь Денисов — противоречивый футболист, вызывающий неоднозначную реакцию у болельщиков. Можно как угодно относиться к его игре или скандальной репутации, но уважать полузащитника «Локомотива» стоит хотя бы за то, что он в тепле и заботе растит четверых детей. Денисов не любит выставлять личную жизнь напоказ, потому о его быте известно не так много. С женой Еленой он познакомился в магазине. Спустя несколько лет она родила ему трёх сыновей — Игоря, Ивана и Даниила, а также дочь Викторию. Сам Игорь мечтает, чтобы в будущем один из его сыновей также стал футболистом.

Сергей Игнашевич: 4 ребёнка

История знакомства защитника ЦСКА и сборной России с нынешней женой очень необычна — журналистка Наталья Пакуева познакомилась с Сергеем, когда делала о нём сюжет для программы телеканала «НТВ-Плюс» «Нефутбольные истории». Встреча стала судьбоносной — Игнашевич вскоре женился на Наталье, которая родила ему сыновей Сергея и Тимофея. Ещё два сына — Роман и Дмитрий — у Сергея от первого брака.

Рауль Гонсалес: 5 детей

Рауль — легенда и символ мадридского «Реала», человек с безупречной репутацией, которого безмерно уважают даже болельщики «Барселоны». Помимо всего прочего, Рауль — прекрасный семьянин, растящий четверых сыновей, Хорхе, Уго, близнецов Матео и Эктора, и дочь Марию. Интересно, что первых своих чад нападающий назвал в честь других легендарных игроков «Реала» — Хорхе Вальдано и Уго Санчеса.

Дэвид Бекхэм: 4 ребёнка

Главный сердцеед мирового футбола до пришествия Криштиану Роналду уже много лет поддерживает образ примерного семьянина. Солистка Spice Girls Виктория запала в сердце игроку «Манчестер Юнайтед», когда тот увидел её по телевизору. Тогда же Бекхэм сказал, что непременно женится на ней. Так и случилось — сейчас пара воспитывает сыновей Бруклина, Ромео, Круза, а также дочь Харпер. Все дети Дэвида болеют за «МЮ». Почти все. Ромео влюблён в «Арсенал» и поддерживает «канониров». Как так получилось, не понимает и сам Бекхэм.



Майкл Оуэн: 4 ребёнка

Ещё один английский футболист, славящийся продуктивностью не только на футбольном поле, но и в семейной жизни. Золотой мальчик английского футбола неожиданно для всех вырос, обзавёлся семьёй и успел завершить карьеру. Оуэн — единственный футболист сборной Англии, забивавший за национальную команду на четырёх различных международных турнирах. Детей у Майкла тоже четверо: дочки Джемма Роуз, Эмили Мэй, Джессика и сын Джеймс Майкл.

Сергей Семак: 8 детей

Сергей Семак на протяжении всей карьеры был примером для подражания на поле, сейчас старается построить карьеру тренера, а по возвращении домой приступает к семейным обязанностям. Их у него хватает. Первый сын Семака Илья — от первого брака футболиста. Сыновей Семёна, Ивана, Савву и дочерей Варвару и Иларию Сергею подарила вторая жена, Анна. Кроме того, в семье воспитывается дочь Анны от первого брака Майя и усыновленная летом 2016-го девочка с ограниченными физическими возможностями Татьяна. Ещё немного, и Семак сможет создать полноценную футбольную команду.