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4 февраля 2017, 16:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

7 самых известных многодетных отцов-футболистов

У Андрея Аршавина родился четвёртый ребёнок. Вспоминаем других известных футболистов, воспитывающих четырёх и более детей.

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Игорь Денисов: 4 ребёнка
Игорь Денисов — противоречивый футболист, вызывающий неоднозначную реакцию у болельщиков. Можно как угодно относиться к его игре или скандальной репутации, но уважать полузащитника «Локомотива» стоит хотя бы за то, что он в тепле и заботе растит четверых детей. Денисов не любит выставлять личную жизнь напоказ, потому о его быте известно не так много. С женой Еленой он познакомился в магазине. Спустя несколько лет она родила ему трёх сыновей — Игоря, Ивана и Даниила, а также дочь Викторию. Сам Игорь мечтает, чтобы в будущем один из его сыновей также стал футболистом.

Сергей Игнашевич: 4 ребёнка
История знакомства защитника ЦСКА и сборной России с нынешней женой очень необычна — журналистка Наталья Пакуева познакомилась с Сергеем, когда делала о нём сюжет для программы телеканала «НТВ-Плюс» «Нефутбольные истории». Встреча стала судьбоносной — Игнашевич вскоре женился на Наталье, которая родила ему сыновей Сергея и Тимофея. Ещё два сына — Роман и Дмитрий — у Сергея от первого брака.

Рауль Гонсалес: 5 детей
Рауль — легенда и символ мадридского «Реала», человек с безупречной репутацией, которого безмерно уважают даже болельщики «Барселоны». Помимо всего прочего, Рауль — прекрасный семьянин, растящий четверых сыновей, Хорхе, Уго, близнецов Матео и Эктора, и дочь Марию. Интересно, что первых своих чад нападающий назвал в честь других легендарных игроков «Реала» — Хорхе Вальдано и Уго Санчеса.

Дэвид Бекхэм: 4 ребёнка
Главный сердцеед мирового футбола до пришествия Криштиану Роналду уже много лет поддерживает образ примерного семьянина. Солистка Spice Girls Виктория запала в сердце игроку «Манчестер Юнайтед», когда тот увидел её по телевизору. Тогда же Бекхэм сказал, что непременно женится на ней. Так и случилось — сейчас пара воспитывает сыновей Бруклина, Ромео, Круза, а также дочь Харпер. Все дети Дэвида болеют за «МЮ». Почти все. Ромео влюблён в «Арсенал» и поддерживает «канониров». Как так получилось, не понимает и сам Бекхэм.

Майкл Оуэн: 4 ребёнка
Ещё один английский футболист, славящийся продуктивностью не только на футбольном поле, но и в семейной жизни. Золотой мальчик английского футбола неожиданно для всех вырос, обзавёлся семьёй и успел завершить карьеру. Оуэн — единственный футболист сборной Англии, забивавший за национальную команду на четырёх различных международных турнирах. Детей у Майкла тоже четверо: дочки Джемма Роуз, Эмили Мэй, Джессика и сын Джеймс Майкл.

Сергей Семак: 8 детей
Сергей Семак на протяжении всей карьеры был примером для подражания на поле, сейчас старается построить карьеру тренера, а по возвращении домой приступает к семейным обязанностям. Их у него хватает. Первый сын Семака Илья — от первого брака футболиста. Сыновей Семёна, Ивана, Савву и дочерей Варвару и Иларию Сергею подарила вторая жена, Анна. Кроме того, в семье воспитывается дочь Анны от первого брака Майя и усыновленная летом 2016-го девочка с ограниченными физическими возможностями Татьяна. Ещё немного, и Семак сможет создать полноценную футбольную команду.

Андрей Аршавин: 4 ребёнка
Аршавин немного подмочил свою репутацию после того, как оставил троих детей с первой женой и ушёл к другой женщине. С того времени экс-капитан сборной редко виделся с Яной, Арсением и Артёмом, в августе 2016-го встретился с ними впервые за два года. Сейчас Андрей строит новую семью: 1 февраля у него родился ребёнок от второй жены, Алисы, с которой он зарегистрировал отношения 1 сентября. Цифра четыре — знаковая для Аршавина. Его покер на «Энфилде» положил начало его яркой карьере в Англии. Теперь у него четыре ребёнка (шесть, если считать ещё двух детей от первого брака Алисы). Вероятно, на этом Андрей не остановится и, может, скоро замахнётся на пента-трик?
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