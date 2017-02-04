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4 февраля 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Брага» разорвала контракт с российским футболистом Панюковым

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Португальский футбольный клуб «Брага» разорвал контракт с российским нападающим Андреем Панюковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок перешел в Брагу из литовского <span class=error>Атлантиса</span> в августе 2016 года. Увеличить
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Панюков перешел в «Брагу» из литовского «Атлантиса» в августе 2016 года.

В нынешнем сезоне Панюков выступал за вторую команду «Браги». Сезон-2015/16 россиянин провел в аренде в «Аяччо», выступающем во втором по силе дивизионе Франции, и забил шесть голов в 23 матчах.

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