«Брага» разорвала контракт с российским футболистом Панюковым

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Панюков перешел в «Брагу» из литовского «Атлантиса» в августе 2016 года.

В нынешнем сезоне Панюков выступал за вторую команду «Браги». Сезон-2015/16 россиянин провел в аренде в «Аяччо», выступающем во втором по силе дивизионе Франции, и забил шесть голов в 23 матчах.