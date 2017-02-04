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4 февраля 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Саутгемптон» лишился ван Дейка на 2−3 месяца

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль сообщил, что ключевой защитник «святых» Вирджил ван Дейк из-за травмы лодыжки выбыл из строя на длительный срок.

Повреждение 25-летний голландец получил в результате столкновения с нападающим «Лестер Сити» Джейми Варди в победном матче 22-го тура АПЛ 22 января.

Наставник «Саутгемптона» сообщил, что ван Дейк пропустит около двух-трёх месяцев, информируется в официальном «твиттере» клуба.

В текущем сезоне ван Дейк сыграл за «Саутгемптон» в 30 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча.

Саутгемптон
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