«Саутгемптон» лишился ван Дейка на 2−3 месяца

Повреждение 25-летний голландец получил в результате столкновения с нападающим «Лестер Сити» Джейми Варди в победном матче 22-го тура АПЛ 22 января.



Наставник «Саутгемптона» сообщил, что ван Дейк пропустит около двух-трёх месяцев, информируется в официальном «твиттере» клуба.

В текущем сезоне ван Дейк сыграл за «Саутгемптон» в 30 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча.