«Саутгемптон» лишился ван Дейка на 2−3 месяца
Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль сообщил, что ключевой защитник «святых» Вирджил ван Дейк
из-за травмы лодыжки выбыл из строя на длительный срок.
Повреждение 25-летний голландец получил в результате столкновения с нападающим «Лестер Сити» Джейми Варди в победном матче 22-го тура АПЛ 22 января.
Наставник «Саутгемптона» сообщил, что ван Дейк пропустит около
В текущем сезоне ван Дейк сыграл за «Саутгемптон» в 30 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча.
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