Мхитарян: В «Манчестер Юнайтед» я получаю удовольствие вообще от всего

«Я действительно наслаждаюсь своей жизнью в Манчестере: тренировки, игры — я получаю удовольствие вообще от всего. Сейчас я упорно тружусь ради дальнейшего прогресса, потому что знаю, что могу сделать ещё больше.



В первых матчах за “МЮ” я не показал весь свой потенциал, но в каждой игре я стараюсь сделать всё возможное, потому что для меня клуб и болельщики имеют огромное значение. Не всегда всё получается, но иногда у каждого бывают чёрные дни. Я был готов к этому, потому что уже находился в похожей ситуации в Дортмунде. Всё идёт из головы. Если вы упрямы, ничто вас не остановит. Надо продолжать бороться, упорно тренироваться и ждать следующего шанса», — цитирует Мхитаряна Sky Sports.