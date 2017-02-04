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4 февраля 2017, 15:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мхитарян: В «Манчестер Юнайтед» я получаю удовольствие вообще от всего

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о жизни в Манчестере и отметил, что важно не сдаваться после нескольких неудач.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян рассказал о жизни в Манчестере и отметил что важно не сдаваться после нескольких неудач. Увеличить
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«Я действительно наслаждаюсь своей жизнью в Манчестере: тренировки, игры — я получаю удовольствие вообще от всего. Сейчас я упорно тружусь ради дальнейшего прогресса, потому что знаю, что могу сделать ещё больше.

В первых матчах за “МЮ” я не показал весь свой потенциал, но в каждой игре я стараюсь сделать всё возможное, потому что для меня клуб и болельщики имеют огромное значение. Не всегда всё получается, но иногда у каждого бывают чёрные дни. Я был готов к этому, потому что уже находился в похожей ситуации в Дортмунде. Всё идёт из головы. Если вы упрямы, ничто вас не остановит. Надо продолжать бороться, упорно тренироваться и ждать следующего шанса», — цитирует Мхитаряна Sky Sports.

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