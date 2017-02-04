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4 февраля 2017, 15:15 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» уступил «Карпатам»

На сборе в Турции «Ордабасы» провел товарищеский матч с клубом украинской Премьер-Лиги львовскими «Карпатами», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу шымкентцев.

На сборе в Турции <span class=error>Ордабасы</span> провел товарищеский матч с клубом украинской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> львовскими Карпатами сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> шымкентцев. Увеличить
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Первый тайм остался без забитых мячей, а на старте второго ударом с одиннадцатиметровой украинцев вперед вывел Игорь Богач, закрепил успех «Карпат» Дмитрий Саутин. 2:0 — победа «Карпат».

7 февраля «Ордабасы» встретится со словацким клубом «Побрезова».

«Ордабасы» — «Карпаты» (Украина) 0:2 (0:0)
Голы: Богач с пенальти 47 (0:1), Саутин 80 (0:2)
«Ордабасы»: Бондаренко (Нурмухаметов, 46, Шайзада, 70), Мвесигва, Абдулин (Жаксылык, 46), Пасечник, Адырбеков, Кожабаев, Турсынбай, Гогуа, Жумаханов, Жакудаев (Миятбек, 60), Кайкибасов.

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