«Многим трудно смириться с тем, что они стареют, но для меня возраст — не проблема. Я до сих пор чувствую, что могу играть еще несколько лет. Я надеюсь, что проведу их в “Челси”, но не буду загадывать.



После завершения карьеры я хотел бы попробовать себя в качестве тренера. Я много достиг как игрок и многое почерпнул от работы с лучшими тренерами мира — хотелось бы использовать этот опыт на практике», — цитирует 36-летнего Терри Sky Sports.