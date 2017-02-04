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4 февраля 2017, 15:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Терри: Не собираюсь заканчивать карьеру — несколько лет у меня ещё есть

Капитан «Челси» Джон Терри сообщил, что не намерен следовать примеру своего экс-партнёра по команде Фрэнка Лэмпарда, который на этой неделе объявил о завершении карьеры футболиста.

«Многим трудно смириться с тем, что они стареют, но для меня возраст — не проблема. Я до сих пор чувствую, что могу играть еще несколько лет. Я надеюсь, что проведу их в “Челси”, но не буду загадывать.

После завершения карьеры я хотел бы попробовать себя в качестве тренера. Я много достиг как игрок и многое почерпнул от работы с лучшими тренерами мира — хотелось бы использовать этот опыт на практике», — цитирует 36-летнего Терри Sky Sports.

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