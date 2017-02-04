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4 февраля 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери не исключает, что будет уволен из «Лестера»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери признался, что не исключает возможность отставки в связи со слабыми выступлениями клуба в АПЛ.

Сейчас «лисы» идут на 16-й строчке.

«Отставка? Всё может быть. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу мяч у нас залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.

Сейчас всё складывается не лучшим образом, но мы должны бороться за себя. Когда всё складывается удачно, многие говорят тебе: “Отличная работа”. Это же так просто», — цитирует Раньери Sky Sports.

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