Раньери не исключает, что будет уволен из «Лестера»

Сейчас «лисы» идут на 16-й строчке.



«Отставка? Всё может быть. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу мяч у нас залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.



Сейчас всё складывается не лучшим образом, но мы должны бороться за себя. Когда всё складывается удачно, многие говорят тебе: “Отличная работа”. Это же так просто», — цитирует Раньери Sky Sports.