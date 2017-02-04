32-летний Иньеста, несмотря на то, что он, как сообщалось ранее, вернулся к тренировкам в общей группе, пока не готов вернуться на поле.



Продолжают восстановление от травм и также пропустят сегодняшний матч полузащитник Серхио Бускетс и защитник Лука Динь.

