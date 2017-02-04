«Барселона» — «Атлетик»: Иньеста, Бускетс и Динь пропустят матч
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустит домашний матч 21-го тура испанской Примеры с «Атлетиком», сообщается на официальном сайте каталонцев.
32-летний Иньеста, несмотря на то, что он, как сообщалось ранее, вернулся к тренировкам в общей группе, пока не готов вернуться на поле.
Продолжают восстановление от травм и также пропустят сегодняшний матч полузащитник Серхио Бускетс и защитник Лука Динь.
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