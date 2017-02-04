«Реал» не хочет продавать Иско «Барселоне»

По данным издания, руководство каталонского клуба рассматривает 24-летнего Иско в качестве замены Андресу Иньесте. Накануне СМИ сообщили, что игрок сборной Испании отказался продлевать контракт со «сливочными» и готов рассмотреть предложения от других команд. Но «Реал» не хочет уступать хавбека своего самому принципиальному сопернику.

Контракт Иско с мадридской командой истекает летом 2018 года.

В этом сезоне полузащитник в 15 матчах примеры забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.