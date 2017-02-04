«Астана» проведет пять матчей в Турции
Футболисты «Астаны» проведут свой второй
учебно-тренировочный сбор в 2017 году в Турции, где сыграют пять товарищеских матчей.
Так 8 февраля соперником столичных игроков станет клуб из украинской
11 февраля соперником подопечных Станимира Стойлова выступит один из сильнейших клубов Боснии и Герцеговины «Железничар». Клуб из Сараево является 6-тикратным чемпионом страны, 5 раз выигрывал Кубок, а также трижды завоевал Суперкубок Боснии и Герцеговины. В последнем розыгрыше Лиги Европы «синие», как называют их болельщики, пробились в третий квалификационный раунд, обыграв мальтийский «Бальцан Ювс», венгерский «Ференцварош». В двух шагах от группы их остановил бельгийский «Стандард».
14 февраля астанчане померяются силами с участником групповой стадии Лиги Европы 2016/2017 «Зарей» из города Луганск. Клуб является чемпионом СССР 1972 года, в уже независимой Украине луганские футболисты могут похвастаться выходом в финал Кубка Украины 2016 года, а также сенсационным выходом в группу Лиги Европы, где они сыграли с турецким «Фенербахче», английским «Манчестер Юнайтед», а также голландским «Феенордом». Из состава «Зари» три футболиста привлекаются в сборную Украины — вратарь Алексей Шевченко, защитник Никита Каменюка и полузащитник Иван Петряк.
Еще через три дня действующие чемпионы Казахстана встретятся с действующим чемпионом Словении клубом «Олимпия» из города Лубляна. В активе «драконов» 5 чемпионских титулов и 4 Кубка страны. В последнем розыгрыше Лиги Чемпионов «Олимпия» не сумела пройти словацкий «Тренчин» во втором квалификационном раунде.
Ну и завершат игровую программу сбора футболисты «Астаны» 21 февраля матчем с представителем российской
Сбор «Астаны» на турецком побережье продлится с 5 по 22 февраля.
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