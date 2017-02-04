«Астана» проведет пять матчей в Турции

Так 8 февраля соперником столичных игроков станет клуб из украинской Премьер-Лиги «Александрия». Клуб из одноименного города не так давно выступает в высшем дивизионе страны, но тем не менее прошлый сезон завершили на 6 строчке, а на данный момент идут на 4-м месте в турнирной таблице. Летом этого года дебютировали в еврокубках, проиграв по сумме двух встреч хорватскому «Хайдуку».



11 февраля соперником подопечных Станимира Стойлова выступит один из сильнейших клубов Боснии и Герцеговины «Железничар». Клуб из Сараево является 6-тикратным чемпионом страны, 5 раз выигрывал Кубок, а также трижды завоевал Суперкубок Боснии и Герцеговины. В последнем розыгрыше Лиги Европы «синие», как называют их болельщики, пробились в третий квалификационный раунд, обыграв мальтийский «Бальцан Ювс», венгерский «Ференцварош». В двух шагах от группы их остановил бельгийский «Стандард».



14 февраля астанчане померяются силами с участником групповой стадии Лиги Европы 2016/2017 «Зарей» из города Луганск. Клуб является чемпионом СССР 1972 года, в уже независимой Украине луганские футболисты могут похвастаться выходом в финал Кубка Украины 2016 года, а также сенсационным выходом в группу Лиги Европы, где они сыграли с турецким «Фенербахче», английским «Манчестер Юнайтед», а также голландским «Феенордом». Из состава «Зари» три футболиста привлекаются в сборную Украины — вратарь Алексей Шевченко, защитник Никита Каменюка и полузащитник Иван Петряк.



Еще через три дня действующие чемпионы Казахстана встретятся с действующим чемпионом Словении клубом «Олимпия» из города Лубляна. В активе «драконов» 5 чемпионских титулов и 4 Кубка страны. В последнем розыгрыше Лиги Чемпионов «Олимпия» не сумела пройти словацкий «Тренчин» во втором квалификационном раунде.



Ну и завершат игровую программу сбора футболисты «Астаны» 21 февраля матчем с представителем российской Премьер-Лиги клубом «Арсенал» (Тула). Клуб тренирует экс-футболист сборной России и ряда немецких клубов Сергей Кирьяков, также в тренерский штаб входит бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Семшов. Из футболистов стоит выделить хорошо известного болельщикам столичной команды вратаря Романа Геруса, который с успехом провел сезон в стане «Астаны», а также защитника Лукаша Тесака, который прошлый сезон начинал в алматинском «Кайрате».



Сбор «Астаны» на турецком побережье продлится с 5 по 22 февраля.