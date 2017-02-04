«Милан» и Касерес не могут договориться об условиях контракта
Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес и «Милан» не могут договориться об условиях контракта.
По информации Sportmediaset, уругвайский футболист, уже прошедший медосмотр в «Милане», отклонил предложение, сделанное россонери. «Милан» хочет подписать с Касересом контракт на пять месяцев, а в июне оценить ситуацию, тогда как 29-летний защитник рассчитывает на более длительный контракт.
Источник полагает, что стороны возобновят переговоры, но на данный момент Касерес и «Милан» далеки от соглашения.
Касерес является свободным агентом после окончания его контракта с «Ювентусом» летом 2016 года.
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