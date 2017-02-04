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4 февраля 2017, 12:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» и Касерес не могут договориться об условиях контракта

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес и «Милан» не могут договориться об условиях контракта.

По информации Sportmediaset, уругвайский футболист, уже прошедший медосмотр в «Милане», отклонил предложение, сделанное россонери. «Милан» хочет подписать с Касересом контракт на пять месяцев, а в июне оценить ситуацию, тогда как 29-летний защитник рассчитывает на более длительный контракт.

Источник полагает, что стороны возобновят переговоры, но на данный момент Касерес и «Милан» далеки от соглашения.
Касерес является свободным агентом после окончания его контракта с «Ювентусом» летом 2016 года.

Милан
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