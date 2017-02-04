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4 февраля 2017, 12:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ракитич обсуждает с «Барселоной» контракт до 2022 года

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к продлению контракта с клубом.

Как сообщает Marca, агент хорвата Артуро Каналес провел встречу с представителями «Барселоны», на которой были согласованы детали нового контракта. Переговоры начались несколько месяцев назад, но проходили тяжело из-за расходящихся запросов сторон, утверждает источник.

Предполагается, что Ракитич продлит договор до 2022 года. Ситуацию осложняет то, что хавбек стал терять место в основном составе команды по ходу нынешнего сезона.

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