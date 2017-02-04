Ракитич обсуждает с «Барселоной» контракт до 2022 года
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к продлению контракта с клубом.
Как сообщает Marca, агент хорвата Артуро Каналес провел встречу с представителями «Барселоны», на которой были согласованы детали нового контракта. Переговоры начались несколько месяцев назад, но проходили тяжело
Предполагается, что Ракитич продлит договор до 2022 года. Ситуацию осложняет то, что хавбек стал терять место в основном составе команды по ходу нынешнего сезона.
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