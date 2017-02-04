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4 февраля 2017, 11:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Атлетико» призвал уважать презумпцию невиновности Эрнандеса

«Атлетико» выступил с заявлением на официальном сайте по поводу скандала с участием защитника команды Лукаса Эрнандеса.

20-летний француз был арестован за избиение своей девушки, но позже его отпустили, а заседание по делу пройдет в понедельник.

— Суд должен выяснить, что случилось, — говорится в заявлении «Атлетико». — Мы будем ждать решения суда, чтобы давать оценки. Понимаем общественную значимость этого дела, но призываем уважать презумпцию невиновности. «Атлетико» осуждает любое проявление насилия. Мы всегда поддерживали движения, выступающие против угнетения и насилия. Поэтому понимаем важность этого дела.

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