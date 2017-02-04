Фанаты «Бетиса» — Зозуле: Это твой дом, брат
Болельщики «Бетиса» поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, чья аренда в «Райо Вальекано» сорвалась.
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Мадридский клуб договорился об аренде Зозули, но отменил ее
Зозуля вернулся в Севилью, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги. На вокзале его встретила группа болельщиков «Бетиса» с баннером. На баннере было написано «Это твой дом, брат». Ранее Зозулю поддержали игроки севильского клуба.
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