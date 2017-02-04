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Мадридский клуб договорился об аренде Зозули, но отменил ее из-за угроз своих фанатов. Это возмутило руководство примеры, которое считает, что Зозуля имеет право играть за «Райо Вальекано».

Зозуля вернулся в Севилью, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги. На вокзале его встретила группа болельщиков «Бетиса» с баннером. На баннере было написано «Это твой дом, брат». Ранее Зозулю поддержали игроки севильского клуба.