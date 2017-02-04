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4 февраля 2017, 11:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» проведет дополнительный матч на втором УТС

Футбольный клуб «Кайрат» проведет дополнительный товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Футбольный клуб <span class=error>Кайрат</span> проведет дополнительный товарищеский матч на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Турции. Увеличить
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Игра состоится в 20:00 по времени Алматы 6-го февраля. В роли соперника выступит боснийский клуб «Младост». Тренерским штабом нашей команды это сделано для того, чтобы все игроки получили максимальное количество времени на футбольном поле. Задумка такая: в первой товарищеской игре, которая состоится 5-го числа, сыграет определенная группа игроков, которая проведет на поле практически все время, а затем, во втором поединке, на поле появятся другие футболисты. Таким образом, каждый игрок футбольного клуба «Кайрат» получит игровое время и приблизится к оптимальным физическим кондициям.

Команда «Кайрат-ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире.

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