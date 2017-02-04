«Кайрат» проведет дополнительный матч на втором УТС

Игра состоится в 20:00 по времени Алматы 6-го февраля. В роли соперника выступит боснийский клуб «Младост». Тренерским штабом нашей команды это сделано для того, чтобы все игроки получили максимальное количество времени на футбольном поле. Задумка такая: в первой товарищеской игре, которая состоится 5-го числа, сыграет определенная группа игроков, которая проведет на поле практически все время, а затем, во втором поединке, на поле появятся другие футболисты. Таким образом, каждый игрок футбольного клуба «Кайрат» получит игровое время и приблизится к оптимальным физическим кондициям.



Команда «Кайрат-ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире.