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4 февраля 2017, 11:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«ПСЖ» потерял шесть игроков перед матчем с «Дижоном»

«ПСЖ» столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии матча чемпионата Франции с «Дижоном».

Как сообщает AFP, парижане не смогут рассчитывать на шестерых игроков. По разным причинам выйти на поле не смогут Анхель Ди Мария, Тома Менье, Хавьер Пасторе, Кевин Трапп, Гжегож Крыховяк и Марко Верратти.

Напомним, «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1, уступая «Ницце» и «Монако» три очка.

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