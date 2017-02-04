«ПСЖ» потерял шесть игроков перед матчем с «Дижоном»
«ПСЖ» столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии матча чемпионата Франции с «Дижоном».
Как сообщает AFP, парижане не смогут рассчитывать на шестерых игроков. По разным причинам выйти на поле не смогут Анхель Ди Мария, Тома Менье, Хавьер Пасторе, Кевин Трапп, Гжегож Крыховяк и Марко Верратти.
Напомним, «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1, уступая «Ницце» и «Монако» три очка.
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