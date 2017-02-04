Болельщики «Барселоны» проведут акцию протеста против предвзятого судейства

Как сообщает AS, фанатская группа, отвечающая за звуковую поддержку на стадионе «Камп Ноу», призвала всех болельщиков каталонского клуба принести с собой платки и начать махать ими на 12-й минуте матча в знак протеста против предвзятого, на их взгляд, судейства в последних матчах «Барселоны».