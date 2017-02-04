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4 февраля 2017, 11:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Барселоны» проведут акцию протеста против предвзятого судейства

Болельщики «Барселоны» во время сегодняшнего домашнего матча 21-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» проведут акцию протеста против судей с целью выразить недовольство их работой в играх с участием сине-гранатовых.

Как сообщает AS, фанатская группа, отвечающая за звуковую поддержку на стадионе «Камп Ноу», призвала всех болельщиков каталонского клуба принести с собой платки и начать махать ими на 12-й минуте матча в знак протеста против предвзятого, на их взгляд, судейства в последних матчах «Барселоны».

Барселона
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