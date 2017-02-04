Венгер увидит с трибуны поражение «Арсенала»

4 февраля, суббота

15.30. ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ.

Поразительно: посреди недели «Челси» потерял очки в матче с «Ливерпулем», но все равно на йоту увеличил отрыв от преследователей. Остановить «синих», кажется, не может никто. Разве что «Арсенал», который в первом круге разгромил соседей со счетом 3:0. Проблема в том, что сами «канониры» после сенсационного поражения от «Уотфорда» уже не чувствуют уверенность в своих силах. К тому же, Арсен Венгер будет наблюдать за дерби с трибун, а это может повлиять на результат. «Челси» не терял очков дома аж с 16 сентября, когда уступил дома «Ливерпулю», да и в личных встречах с «Арсеналом» на «Стэмфорд Бридж» преимущество явно на стороне «синих» — в последний раз «Челси» не смог победить «канониров» дома еще при Андре Виллаш-Боаше.

Не стоит забывать и о том, что у «Арсенала» почти не осталось центральных полузащитников, а оппонировать «канонирам» в середине поля будет сам осьминог Канте. А кто выигрывает центр, тот почти всегда и выигрывает матч.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.95 — Н 3.61 — П2 4.00.

18.00. КРИСТАЛ ПЭЛАС — САНДЕРЛЕНД.

Сэм Эллардайс наконец-то победил спустя месяц после назначения главным тренером «Пэлас». Правда, лондонцы все еще обитают в зоне вылета и в субботу встретятся с соседями. «Сандерленд» во вторник неожиданно отобрал очки у «Тоттенхэма», но вряд ли за этим мини-подвигом последует какое-то озарение. Эллардайс всегда славился умением побеждать маленькие команды, и это англичанин должен доказать сейчас.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.69 — Н 3.82 — П2 5.40.

18.00. ЭВЕРТОН — БОРНМУТ.

«Эвертон» не проигрывает уже шесть матчей, хотя последнюю встречу со «Стоук Сити» завершил вничью. Но та игра была на выезде, а дома «ириски» в этом сезоне хороши — всего одно поражение на весь чемпионат. «Борнмут» обходится без побед уже четыре тура подряд, а с четырех из последних пяти выездов и вовсе возвращался без очков. У команды Эдди Хау серьезные игровые проблемы, которые наверняка отразятся на результате.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.71 — Н 3.94 — П2 5.00.

18.00. УОТФОРД — БЕРНЛИ.

«Уотфорд» лихо вынырнул из кризиса, обыграв на выезде «Арсенал». Закончилась семиматчевая серия «шершней» без побед, так что теперь можно дышать свободно. Продолжение банкета назревает: в гости к «Уотфорду» пожалует «Бернли», который отвратительно играет в гостях в этом сезоне — одно очко в десяти матчах. При этом разгрома ждать не стоит — скорее всего, будет очередной «низовой» матч с участием «Бернли».

Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.13 — Н 3.25 — П2 3.81.

18.00. ХАЛЛ — ЛИВЕРПУЛЬ.

Боссы «Халла» явно угадали с назначением Марку Силвы: «тигры» больше не выглядят безнадежными аутсайдерами и могут отобрать очки даже у кого-нибудь из лидеров, что они и доказали в эту среду. «Ливерпулю» тоже придется несладко в игре с «Халлом» — тем более она будет гостевой. «Красные» вроде бы пришли в себя после ничьей с «Челси», но все еще находятся в неважном состоянии. Да, вернулся Мане, но этого может не хватить даже для победы над «Халлом». Вероятно, при определенной доле везения «Ливерпуль» выиграет, но более вероятна ничья.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 6.93 — Н 4.55 — П2 1.48.

18.00. ВЕСТ БРОМВИЧ — СТОУК СИТИ.

«Вест Бром» не остановить: в последних пяти турах «дрозды» уступили всего однажды, да и то — «Тоттенхэму» на его поле. Середняков и аутсайдеров Тони Пьюлис почти всегда с легкостью раскалывает, особенно дома. В январе «Стоук Сити» набрал неплохой ход и до сих пор ни разу не проиграл в премьер-лиге в этом году. Но в гостях у «Вест Брома» «гончарам» придется трудно — в этом сезоне с бешеным давлением хозяев справляются единицы.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 2.30 — Н 3.21 — П2 3.40.

18.00. САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ХЭМ.

Разгромное кубковое поражение от «Арсенала» сказалось на «святых»: в прошлом туре они уступили еще и «Суонси», после чего опустились в турнирной таблице на строчку ниже. «Вест Хэм» тоже на днях получил увесистую оплеуху — от «Манчестер Сити». Лондонцы все еще находятся в поисках стабильности, поэтому исход встречи с «Саутгемптоном» непредсказуем. Но на стороне «святых» небольшое психологическое преимущество, свое поле и история последних очных встреч.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.84 — Н 3.63 — П2 4.52.

20.30. ТОТТЕНХЭМ — МИДЛСБРО.

Победная серия «шпор» оборвалась на двух ничьих с «Манчестер Сити» и «Сандерлендом», но «шпоры» все еще остаются в чемпионской гонке. Едва ли «Мидлсбро» остановит забег лондонцев — в гостях команда Айтора Каранки не побеждала со второго тура, а «Тоттенхэм» за весь сезон всего два раза был гостеприимным (ничьи с «Ливерпулем» и «Лестером»). В прекрасной форме находятся Алли и Кейн, номинированные на премию лучшему футболисту января в премьер-лиге. Разве есть легальный способ их обуздать?

Прогноз «СЭ» — 3:0. Прогноз WinLine — П1 1.28 — Н 5.74 — П2 12.00.

5 февраля, воскресенье

16.30. МАНЧЕСТЕР СИТИ — СУОНСИ.

«Горожане» вышли из состояния грогги и снова вспомнили, что такое побеждать. Теперь главное для них — не останавливаться и вернуть себе место в четверке. Правда, «Суонси» обыграть будет непросто: с приходом Пола Клемента «лебеди» вновь воспарили и выбрались из зоны вылета. Но в гостях у «Манчестер Сити» валлийцам придется туго, хотя потеря хозяевами очков вполне вероятна. Выберем минимальную победу «горожан», но не сухую — в последних семи очных встречах эти команды обязательно забивали друг другу.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 6.87 — П2 12.00.

19.00. ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

Год назад «лисы» были бы фаворитами этой встречи, но сейчас действующий чемпион борется за выживание и с каждым туром выглядит все хуже и хуже. Правда, «Манчестер Юнайтед» тоже в последнее время захворал и вновь стал терять очки там, где не должен. Проблемы с реализацией моментов могут подвести «красных дьяволов» и на этот раз. «Лестер» в гостях играет скверно, но дома часто набирает очки даже в матчах с грандами. Вероятно, «МЮ» повторит участь соседей из «Ман Сити» и потеряет очки в Лестере.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 5.55 — Н 3.84 — П2 1.67.