Нельсон Бараона: Мне все нравится в «Окжетпесе»
Панамский футболист Нельсон Бараона рассказал о предсезонных сборах в составе «Окжетпеса», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Бараона поделился своими впечатлениями с RPCTV.COM от сборов в составе казахстанской дружины.
«Сегодня были 2 тренировки. Я играю на хорошо знакомой мне позиции «десятки». Чувствую себя хорошо, ко всему прочему, в «Окжетпесе» есть аргентинский игрок (Лукас Хорват — прим.авт), который помогает мне, но русский — очень сложный язык для понимания. Однако мне тут все нравится.
Я пока не знаю останусь ли в команде. Намерен показать себя, — заявил игрок сборной Панамы.
Предыдущим клубом потенциального новичка «Окжетпеса» был колумбийский «Альянсо Петролеро». В его составе с сезона 2015 года игрок провел 49 матчей, забил 6 голов.
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