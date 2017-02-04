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4 февраля 2017, 11:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агент Буффона не исключил, что вратарь продолжит карьеру и после ЧМ-2018

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру и после ЧМ-2018.

Агент 39-летнего игрока Сильвано Мартина отметил, что туринцам будет не так просто заменить Буффона на Джанлуиджи Доннарумму из «Милана».

— Буффон хочет сыграть на ЧМ-2018 в России, — цитирует Rai Sport Мартину. — Это главная цель. Но учитывая его характер, его форму и любовь к футболу, возможно, он сможет продолжить карьеру и после чемпионата мира. Что касается Доннаруммы, то купить игрока у такого большого клуба, как «Милан», не очень просто. Все говорят, что он может уйти, но Доннарумма очень привязан к «Милану». Но я не знаю, что там происходит.

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