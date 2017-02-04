Агент Буффона не исключил, что вратарь продолжит карьеру и после ЧМ-2018

Агент 39-летнего игрока Сильвано Мартина отметил, что туринцам будет не так просто заменить Буффона на Джанлуиджи Доннарумму из «Милана».

— Буффон хочет сыграть на ЧМ-2018 в России, — цитирует Rai Sport Мартину. — Это главная цель. Но учитывая его характер, его форму и любовь к футболу, возможно, он сможет продолжить карьеру и после чемпионата мира. Что касается Доннаруммы, то купить игрока у такого большого клуба, как «Милан», не очень просто. Все говорят, что он может уйти, но Доннарумма очень привязан к «Милану». Но я не знаю, что там происходит.