Кадио стал игроком «Шахтера»
Как уведомило KVD Player Agency, клиент этого агентства ивуарийский футболист Дидье Борис Кадио официально стал футболистом карагандинского «Шахтера», сообщает Sports.kz.
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Трудовое соглашение с казахстанским клубом 26-летнего защитника, способного также сыграть в опорной зоне, рассчитано до окончания футбольного сезона 2017 года.
Африканский игрок известен казахстанским любителям футбола по выступлениям за «Жетысу» в 2014 и 2016 году. На уровне нашей
В конце августа прошлого года Кадио стал игроком клуба Индийской
В состав «Шахтера» африканский футболист перешел на правах свободного агента.
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