Кадио стал игроком «Шахтера»

Трудовое соглашение с казахстанским клубом 26-летнего защитника, способного также сыграть в опорной зоне, рассчитано до окончания футбольного сезона 2017 года.



Африканский игрок известен казахстанским любителям футбола по выступлениям за «Жетысу» в 2014 и 2016 году. На уровне нашей Премьер-Лиги Дидье Борис провел в общей сложности 45 матчей, забил 2 мяча (в том числе в КПЛ-2016 — 21−2).



В конце августа прошлого года Кадио стал игроком клуба Индийской Супер-Лиги «Керала Бластерс», подписав с ним контракт до 31 декабря 2016-го. В индийском чемпионате ивуариец отыграл 12 матчей, в которых 1 раз поразил чужие ворота.



В состав «Шахтера» африканский футболист перешел на правах свободного агента.