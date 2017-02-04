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4 февраля 2017, 11:20 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кадио стал игроком «Шахтера»

Как уведомило KVD Player Agency, клиент этого агентства ивуарийский футболист Дидье Борис Кадио официально стал футболистом карагандинского «Шахтера», сообщает Sports.kz.

Как уведомило KVD Player Agency клиент этого агентства ивуарийский футболист <span class=error>Дидье</span> Борис <span class=error>Кадио</span> официально стал футболистом карагандинского Шахтера сообщает Sports.kz. Увеличить
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Трудовое соглашение с казахстанским клубом 26-летнего защитника, способного также сыграть в опорной зоне, рассчитано до окончания футбольного сезона 2017 года.

Африканский игрок известен казахстанским любителям футбола по выступлениям за «Жетысу» в 2014 и 2016 году. На уровне нашей Премьер-Лиги Дидье Борис провел в общей сложности 45 матчей, забил 2 мяча (в том числе в КПЛ-2016 — 21−2).

В конце августа прошлого года Кадио стал игроком клуба Индийской Супер-Лиги «Керала Бластерс», подписав с ним контракт до 31 декабря 2016-го. В индийском чемпионате ивуариец отыграл 12 матчей, в которых 1 раз поразил чужие ворота.

В состав «Шахтера» африканский футболист перешел на правах свободного агента.

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