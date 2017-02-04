Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28660412/
4 февраля 2017, 11:07 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Роналдиньо подарит свой «Золотой мяч» клубному музею «Барселоны»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свое назначение послом «Барселоны».

— Когда Пеп возглавил «Барселону», то встретился со мной. Он просил меня остаться в команде, сказав, что рассчитывает на меня. Я выразил ему благодарность, однако заявил, что почувствовал, что мой этап в «Барселоне» подошел к концу. С Пепом у меня отличные взаимоотношения, — рассказал Роналдиньо.

Также бразильский футболист заявил о том, что он подарит свой «Золотой мяч», полученный по итогам 2005 года, клубному музею каталонского клуба.

Ранее 36-летний Рональдиньо заявлял о намерении официально завершить карьеру футболиста в 2017 году. В качестве посла Роналдиньо будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях, а также войдет в команду легенд, которая занимается глобальным продвижением бренда клуба в мире.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Болельщики «Барселоны» проведут акцию протеста против предвзятого судейства

Болельщики «Барселоны» во время сегодняшнего домашнего матча 21-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» проведут акцию протеста против судей с целью выразить недовольство их работой в играх с участием сине-гранатовых.
Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо