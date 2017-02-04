Агент Езила контактировал с «Барселоной»

Как сообщает sport.es, агент немецкого хавбека выходил на связь с «Барселоной», чтобы обсудить возможное сотрудничество. По данным источника, каталонский клуб сам стал инициатором контакта, поскольку хотел бы узнать, есть ли возможность подписания экс-игрока «Реала».

В «Барселоне» внимательно следят за тем, как продвигаются переговоры по новому контракту Езила и «Арсенала». В них наметились определенные проблемы.