Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28660190/
4 февраля 2017, 10:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола подтвердил, что не отказывался от Роналдиньо в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», подтвердил, что не отказывался от услуг Роналдиньо в каталонском клубе.

Бразильский футболист рассказал о своей встрече с испанским специалистом в 2008 году, когда он возглавил сине-гранатовых. Гвардиола предлагал Роналдиньо остаться, однако он предпочёл перебраться в «Милан».

«Роналдиньо был замечательным футболистом. Когда я встретился с ним в первый раз, мы говорили о том, хотел бы он остаться в команде. Он сказал мне, что хочет покинуть «Барселону», — цитирует Гвардиолу Marca.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо станет послом клуба и будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях в ближайшие годы. Цвета сине-гранатовых он защищал с 2003 по 2008 год.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Болельщики «Барселоны» проведут акцию протеста против предвзятого судейства

Болельщики «Барселоны» во время сегодняшнего домашнего матча 21-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» проведут акцию протеста против судей с целью выразить недовольство их работой в играх с участием сине-гранатовых.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России