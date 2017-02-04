Гвардиола подтвердил, что не отказывался от Роналдиньо в «Барселоне»
Бывший главный тренер «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», подтвердил, что не отказывался от услуг Роналдиньо в каталонском клубе.
Бразильский футболист рассказал о своей встрече с испанским специалистом в 2008 году, когда он возглавил
«Роналдиньо был замечательным футболистом. Когда я встретился с ним в первый раз, мы говорили о том, хотел бы он остаться в команде. Он сказал мне, что хочет покинуть «Барселону», — цитирует Гвардиолу Marca.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо станет послом клуба и будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях в ближайшие годы. Цвета
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