Гвардиола подтвердил, что не отказывался от Роналдиньо в «Барселоне»

Бразильский футболист рассказал о своей встрече с испанским специалистом в 2008 году, когда он возглавил сине-гранатовых. Гвардиола предлагал Роналдиньо остаться, однако он предпочёл перебраться в «Милан».



«Роналдиньо был замечательным футболистом. Когда я встретился с ним в первый раз, мы говорили о том, хотел бы он остаться в команде. Он сказал мне, что хочет покинуть «Барселону», — цитирует Гвардиолу Marca.



Ранее сообщалось, что Роналдиньо станет послом клуба и будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях в ближайшие годы. Цвета сине-гранатовых он защищал с 2003 по 2008 год.