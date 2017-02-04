Пеле: В плане техники Неймар намного превосходит Роналду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пеле считает, что в некоторых аспектах игры его соотечественник превосходит футболиста национальной команды Португалии.



«Роналду не сильнее Неймара. Единственная проблема в игре Неймара — действия “на втором этаже”. В плане техники Неймар намного превосходит Роналду, но Криштиану сильнее в игре головой. Мы не видели Неймара забивающим ударом головой. А это важно», — приводит слова Пеле UOL.