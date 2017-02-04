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4 февраля 2017, 10:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пеле: В плане техники Неймар намного превосходит Роналду

Бывший футболист сборной Бразилии трёхкратный чемпион мира Пеле провёл параллель между форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Неймаром.

Бывший футболист сборной Бразилии трёхкратный чемпион мира <span class=error>Пеле</span> провёл параллель между форвардом мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> и нападающим Барселоны <span class=error>Неймаром</span>. Увеличить
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Пеле считает, что в некоторых аспектах игры его соотечественник превосходит футболиста национальной команды Португалии.

«Роналду не сильнее Неймара. Единственная проблема в игре Неймара — действия “на втором этаже”. В плане техники Неймар намного превосходит Роналду, но Криштиану сильнее в игре головой. Мы не видели Неймара забивающим ударом головой. А это важно», — приводит слова Пеле UOL.

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