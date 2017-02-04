Пеле: В плане техники Неймар намного превосходит Роналду
Бывший футболист сборной Бразилии трёхкратный чемпион мира Пеле провёл параллель между форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Неймаром.
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Пеле считает, что в некоторых аспектах игры его соотечественник превосходит футболиста национальной команды Португалии.
«Роналду не сильнее Неймара. Единственная проблема в игре Неймара — действия “на втором этаже”. В плане техники Неймар намного превосходит Роналду, но Криштиану сильнее в игре головой. Мы не видели Неймара забивающим ударом головой. А это важно», — приводит слова Пеле UOL.
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