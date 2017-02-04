«Марсель» на выезде проиграл «Метцу»

Встреча прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и закончилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол в матче за восемь минут до конца основного времени забил французский полузащитник Ян Жуффр.



Благодаря этой победе «Метц» набрал 24 очка и покинул зону вылета Лиги 1, поднявшись на 15-ю строчку. «Марсель» с 33 балами в активе идёт на шестом месте.