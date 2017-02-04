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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28659385/
4 февраля 2017, 2:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» на выезде проиграл «Метцу»

«Марсель» потерпел поражение от «Метца» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и закончилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче за восемь минут до конца основного времени забил французский полузащитник Ян Жуффр.

Благодаря этой победе «Метц» набрал 24 очка и покинул зону вылета Лиги 1, поднявшись на 15-ю строчку. «Марсель» с 33 балами в активе идёт на шестом месте.

3.02.2017 22:45 основной раунд: 23-й тур Stade Saint-Symphorien
Метц 1:0 Марсель
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Филипп Хиншбергер Руди Гарсия
Голы
82′ Янн Жуффр 8
Составы
Тома Дидиллон 1
Милан Бишевац 4
Симон Фалетт 6
Иван Бальиу 25
Бенуа Ассу-Экотто 32
58′ Шейк Дукуре 10
Крис Филиппс 23
Шейк Тидиан Диабате 18
57′ Кевин Лежен 22
Исмаила Сарр 26
76′ Опа Нгюетт 11
Янн Жуффр 8
62′ Тибо Вьон 15
Мевлют Эрдинч 9
16 Йоан Пеле
2 Хироки Сакаи 81′
3 Матеус Маседу Дориа
6 Жорже Пиреш Роланду
24 Род Фанни 90′
7 Реми Кабелла
13 Грегори Сертик
27 Максим Лопес
17 Буна Сарр 54′
11 Димитри Пайет
26 Флориан Товен 54′ 33′
18 Бафетимби Гомис
29 Андре-Франк Замбо 84′
8 Морган Сансон
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 2
0 Угловые 7
12 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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