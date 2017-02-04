«Марсель» на выезде проиграл «Метцу»
«Марсель» потерпел поражение от «Метца» в матче 23-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и закончилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в матче за восемь минут до конца основного времени забил французский полузащитник Ян Жуффр.
Благодаря этой победе «Метц» набрал 24 очка и покинул зону вылета Лиги 1, поднявшись на 15-ю строчку. «Марсель» с 33 балами в активе идёт на шестом месте.
Главные тренеры
|Филипп Хиншбергер
|Руди Гарсия
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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