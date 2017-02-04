Гол Пападопулоса принёс «Гамбургу» победу над «Байером»
«Гамбург» минимально обыграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и закончилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 76-й минуте забил греческий защитник Кириакос Пападопулос, права на которого принадлежат «Байеру».
«Гамбург» набрал 16 очков и покинул зону прямого вылета, поднявшись на 16-ю строчку в таблице Бундеслиги. «Байер» с 24 баллами в активе занимает девятое место.
Главные тренеры
|Маркус Гисдоль
|Роджер Шмидт
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|23
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Йохен Дрес (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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