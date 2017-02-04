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4 февраля 2017, 2:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Пападопулоса принёс «Гамбургу» победу над «Байером»

«Гамбург» минимально обыграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил греческий защитник Кириакос Пападопулос, права на которого принадлежат «Байеру».

«Гамбург» набрал 16 очков и покинул зону прямого вылета, поднявшись на 16-ю строчку в таблице Бундеслиги. «Байер» с 24 баллами в активе занимает девятое место.

3.02.2017 22:30 основной раунд: 19-й тур Volksparkstadion
Гамбург 1:0 Байер
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маркус Гисдоль Роджер Шмидт
Голы
76′ Кирьякос Пападопулос (Н. Мюллер) 9
Составы
Рене Адлер 1
Деннис Дикмайер 2
Кирьякос Пападопулос 9
Мергим Маврай 13
Маттиас Острцолек 22
Альбин Экдаль 20
Гидеон Юнг 28
Бобби Вуд 7
87′ Льюис Холтби 8
Йоан Джуру 5
90′ Филип Костич 17
Арон Хант 14
86′ Николай Мюллер 27
Лука Вальдшмидт 15
1 Бернд Лено
4 Джонатан Та
18 Насименту Боргес Венделл 79′
21 Емер Топрак
39 Беньямин Хенрикс
20 Чарльз Арангис
44 Кевин Кампль 69′
31 Кевин Фолланд
15 Юлиан Баумгартлингер 45′
11 Штефан Кисслинг
38 Карим Беллараби 64′ 38′
19 Юлиан Брандт
14 Адмир Мехмеди 82′
  Леон Бэйли
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 0
4 Угловые 3
13 Фолы 23
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Йохен Дрес (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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