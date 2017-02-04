Гол Пападопулоса принёс «Гамбургу» победу над «Байером»

Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и закончилась со счётом 1:0.



Единственный гол в матче на 76-й минуте забил греческий защитник Кириакос Пападопулос, права на которого принадлежат «Байеру».



«Гамбург» набрал 16 очков и покинул зону прямого вылета, поднявшись на 16-ю строчку в таблице Бундеслиги. «Байер» с 24 баллами в активе занимает девятое место.