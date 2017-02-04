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4 февраля 2017, 2:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мората сказал друзьям, что летом, скорее всего, перейдёт в «Челси»

Форвард «Реала» Альваро Мората сообщил своим друзьям, что грядущим летом, скорее всего, перейдёт в «Челси».

Форвард Реала <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> сообщил своим друзьям что грядущим летом скорее всего перейдёт в <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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Об этом пишет английское издание The Telegraph.

Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте рассматривает Морату как приоритетную цель для лондонцев в случае продажи нападающего Диего Косты в Китай. «Реал» оценивает своего форварда в £ 50 млн.

В текущем сезоне Мората провёл 14 матчей в чемпионате Испании (из них 6 — в основном составе), забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Новости Зарубежного футбола

Форвард «Челси» Диего Коста перейдет в китайский клуб с зарплатой €30 млн в год

Форвард «Челси» Диего Коста перейдет в китайский клуб с зарплатой €30 млн в год

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста по окончании текущего сезона подпишет контракт с китайским футбольным клубом, в котором будет зарабатывать 30 миллионов евро в год, сообщается на сайте испанской радиостанции Cadena SER.
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