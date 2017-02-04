Мората сказал друзьям, что летом, скорее всего, перейдёт в «Челси»

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Об этом пишет английское издание The Telegraph.



Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте рассматривает Морату как приоритетную цель для лондонцев в случае продажи нападающего Диего Косты в Китай. «Реал» оценивает своего форварда в £ 50 млн.



В текущем сезоне Мората провёл 14 матчей в чемпионате Испании (из них 6 — в основном составе), забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.