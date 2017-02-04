«Шахтер» разгромил «Ольборг» на Atlantic Cup в Португалии

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Донецкий «Шахтер» провел очередной матч на сборе в Португалии, где в рамках 2-го тура Atlantic Cup обыграл датский «Ольбог», со счетом 3:0, сообщает официальный сайт горняков.

Соперник с умел на равных действовать с лидером чемпионата УПЛ только в первые полчаса, а на 34-й минуте пропустил первый гол. У горняков получилась комбинация Фред — Лещук — Фред — Марлос с четким ударом последнего мимо вратаря — 1:0. А спустя 2 минуты, на 36-й, датчане сфолили в своей штрафной на Бернарде и Марлос уверенно исполнил 11-метровый — 2:0.

После перерыва горняки спокойно спокойно удерживали свое преимущество, а на 90-й минуте довели его до крупного. Борячук головой замкнул подачу Кобина с правого фланга — 0:3.

В субботу, 4 февраля, команда Паулу Фонсеки проведет контрольный матч с корейским «Кванджу». Начало в 17:30 по Киеву.

«Ольборг» (Ольборг, Дания) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 0:3 (0:2).

Голы: 0:1 Марлос (34), 0:2 Марлос (36, с пен.), 0:3 Борячук (90).

«Шахтер»: Шевченко (Каниболоцкий, 73), Срна (к) (Кобин, 73), Кучер (Ордец, 73), Ракицкий (Кривцов, 73), Исмаили (Азеведо, 46), Малышев (Танковский, 73), Фред (Коваленко, 83), Марлос (Матвиенко, 73), Дентиньо (Алан Патрик, 73), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 73).

Запасные: Пятов, Кудрик.

Главный тренер: Паулу Фонсека.

Предупреждение: Ракицкий (61).