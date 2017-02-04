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4 февраля 2017, 1:49 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кержаков оценил вероятность перехода в «Кайрат»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал слухи о возможном переходе в алматинский «Кайрат».

Нападающий <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> прокомментировал слухи о возможном переходе в <span class=error>алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span>. Увеличить
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 — В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы — в Интернете и так далее, — сказал Кержаков.

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