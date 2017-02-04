Кержаков оценил вероятность перехода в «Кайрат»
Нападающий
санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал слухи о возможном переходе в алматинский «Кайрат».
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— В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто
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