Кержаков оценил вероятность перехода в «Кайрат»

— В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы — в Интернете и так далее, — сказал Кержаков.