Зозуля: Я не боюсь ультрас, но я опасаюсь за свою семью

Украинский форвард Роман Зозуля рассказал о своем видении ситуации с фанатами «Райо Вальекано», а также о том, что повлияет на его решение о месте продолжения карьеры, сообщает испанское издание AS.

На вопрос как вы себя чувствуете, игрок ответил: «Я не боюсь. Но мне обидна такая ситуация. Я просто хотел помочь себе, помочь “Райо Вальекано”, и я сожалею о том, что случилось. В четверг я встретился с представителями Ла Лиги, и он предложили мне два варианта: или я играю за “Райо Вальекано”, получив гарантии безопасности для себя и своей семьи, или возвращаюсь в “Бетис” и просто тренируюсь с командой. Я просил, гарантируют ли они безопасность моему сыну, они ответили, что с этим не будет проблем».

«Футбол — это моя жизнь, но, если выбирать между футболом и семьей, я выберу семью. Я не боюсь ни ультрас, ни чего-либо другого, но я опасаюсь за свою семью. У меня есть время до понедельника, чтобы принять решение, Мнение семьи — самое главное для меня», — добавил игрок.

«Если бы я говорил с фанатами, я бы объяснил, что я — не фашист. Я убежден, что, если бы то, что произошло в Украине, произошло в Испании, то многие испанские ребята отправились бы защищать свою страну, как случилось на моей родине. Если бы люди оказались без лекарств, одежды или продуктов питания, то многие испанские игроки помогли бы им, чтобы защитить свою страну», — подытожил украинский нападающий.