Дисквалификация владельца «Лидса» Челлино сокращена с 18 до 12 месяцев

Дисквалификация Челлино сокращена до 12 месяцев, а первоначальный штраф — с £ 250 тыс. до £ 100 тыс. Штраф «Лидса» сокращён с £ 250 тыс. до £ 200 тыс.



В декабре прошлого года Челлино был отстранён на 18 месяцев за нарушения правил FA, касающихся футбольных агентов, при продаже Росса Маккормака в «Фулхэм» в 2014 году. После этого итальянец продал 50% акций «Лидса» своему соотечественнику Андреа Радриццани.