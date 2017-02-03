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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28656468/
3 февраля 2017, 18:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дисквалификация владельца «Лидса» Челлино сокращена с 18 до 12 месяцев

Футбольная ассоциация Англии частично удовлетворила апелляцию владельца «Лидса» Массимо Челлино на отстранение от футбольной деятельности на 18 месяцев за нарушения трансферных правил.

Дисквалификация Челлино сокращена до 12 месяцев, а первоначальный штраф — с £ 250 тыс. до £ 100 тыс. Штраф «Лидса» сокращён с £ 250 тыс. до £ 200 тыс.

В декабре прошлого года Челлино был отстранён на 18 месяцев за нарушения правил FA, касающихся футбольных агентов, при продаже Росса Маккормака в «Фулхэм» в 2014 году. После этого итальянец продал 50% акций «Лидса» своему соотечественнику Андреа Радриццани.
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