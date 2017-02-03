Форвард «Челси» Диего Коста перейдет в китайский клуб с зарплатой €30 млн в год

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По данным источника, 28-летний игрок и китайский клуб, чье название не сообщается, достигли предварительной договоренности о переходе. Если сделка состоится, Диего Коста станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

Отмечается, что Диего Коста хотел покинуть «Челси» в это зимнее трансферное окно, но клуб его не отпустил, несмотря на то, что китайская команда предлагала за игрока 85 миллионов евро.

Ранее владелец клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юйхуэй заявил, что его команда провела переговоры с Диего Костой, но трансфер сорвался из-за ужесточения Китайской футбольной ассоциацией (CFA) лимита на легионеров с сезона-2017.

Диего Коста перешел в «Челси» в 2014 году из мадридского «Атлетико». В общей сложности в составе «синих» он провел 102 игры и забил 51 мяч, став вместе с командой чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. Диего Коста родился в Бразилии, но с 2014 года выступает за сборную Испании. На данный момент в его активе 14 матчей и 4 гола за национальную команду.