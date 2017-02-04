Мирко Иванич: Глеб популярен и в Сербии

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— Перед еврокубками твоим партнером стал Глеб — лучший белорусский футболист XXI века. Было приятно с ним работать?