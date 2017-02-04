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4 февраля 2017, 1:59 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Мирко Иванич: Глеб популярен и в Сербии

Сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич рассказал, что оказался под впечатлением от уровня Александра Глеба, который в прошлом сезоне выступал за борисовский клуб.

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— Перед еврокубками твоим партнером стал Глеб — лучший белорусский футболист XXI века. Было приятно с ним работать?

— О, конечно. Уже на первой тренировке я увидел, насколько высок уровень у Саши. Обращение с мячом фантастическое. Настоящий мастер! Глеб, кстати, популярен и в Сербии. Тот «Арсенал», в котором он выступал с Анри, Фабрегасом, многим памятен, — цитирует игрока клубная пресс-служба.

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