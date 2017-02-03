Зозуля обсудит вариант возвращения в «Райо Вальекано» со своей семьей

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Украинский нападающий Роман Зозуля намерен обсудить возникшую ситуацию со своей семьей и только после этого принять решение о повторном возвращении в Райо Вальекано, сообщает AS.

«Я хочу поговорить обо всем с моей семьей», — говорит Зозуля.

Ранее стало известно, что Райо Вальекано попросило игрока вернуться в клуб, несмотря на поведение фанатов. В клубе игроку гарантировали комфорт и безопасность. Руководство Примеры и Ассоциация испанских игроков также считают, что игрок должен выступать за Райо Вальекано.