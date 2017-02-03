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3 февраля 2017, 17:08 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Зозуля обсудит вариант возвращения в «Райо Вальекано» со своей семьей

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал готовность Райо Вальекано подписать футболиста, чей трансфер из Бетиса сорвали радикальные фанаты мадридского клуба.

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал готовность <span class=error>Райо</span> Вальекано подписать футболиста чей трансфер из <span class=error>Бетиса</span> сорвали радикальные фанаты мадридского клуба. Увеличить
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Украинский нападающий Роман Зозуля намерен обсудить возникшую ситуацию со своей семьей и только после этого принять решение о повторном возвращении в Райо Вальекано, сообщает AS.

«Я хочу поговорить обо всем с моей семьей», — говорит Зозуля.

Ранее стало известно, что Райо Вальекано попросило игрока вернуться в клуб, несмотря на поведение фанатов. В клубе игроку гарантировали комфорт и безопасность. Руководство Примеры и Ассоциация испанских игроков также считают, что игрок должен выступать за Райо Вальекано.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в Райо Вальекано из Бетиса по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в «Бетис». Впрочем, теперь «Райо Вальекано» готов вернуть Зозулю обратно.

Райо Вальекано
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