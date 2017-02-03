Футболист «Наполи» Милик впервые после травмы включен в заявку клуба на матч серии А

Милик получил травму в матче за сборную Польши против команды Дании в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который прошел 8 октября и завершился победой поляков со счетом 3:2. У нападающего был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Обычные сроки восстановления при подобном повреждении составляют около полугода.

Как сообщается, Милик вошел в заявку «Наполи» на матч 23-го тура чемпионата Италии с «Болоньей», который пройдет в субботу, 4 февраля. В последний раз 22-летний польский форвард выходил на поле в матче чемпионата Италии 2 октября 2016 года, когда «Наполи» проиграл «Аталанте» в рамках со счетом 0:1.

В текущем сезоне в серии А Милик забил четыре гола в семи играх, еще три мяча форвард забил в двух матчах Лиги чемпионов.