Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28655426/
3 февраля 2017, 16:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Наставник киевского «Динамо» посетил матч «Локомотива»

Сегодня «Локомотив» проводит товарищеский матч против венгерского «Видеотона» в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.

Сегодня Локомотив проводит товарищеский матч против венгерского <span class=error>Видеотона</span> в рамках тренировочного сбора в испанской <span class=error>Марбелье</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На игре присутствует главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, команда которого также тренируется в Испании.

Сбор российского клуба пройдет до 7 февраля, заключительный этап подготовки к весенней части чемпионата России пройдет в Белеке с 11 по 23 февраля.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Скандал года. Фанаты выгнали украинского игрока из клуба

Супертрансфер "Зенита". Без преувеличения

Это не обрадует болельщиков "Спартака"