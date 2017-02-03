Наставник киевского «Динамо» посетил матч «Локомотива»
Сегодня «Локомотив» проводит товарищеский матч против венгерского «Видеотона» в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На игре присутствует главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, команда которого также тренируется в Испании.
Сбор российского клуба пройдет до 7 февраля, заключительный этап подготовки к весенней части чемпионата России пройдет в Белеке с 11 по 23 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter