Наставник киевского «Динамо» посетил матч «Локомотива»

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На игре присутствует главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, команда которого также тренируется в Испании.

Сбор российского клуба пройдет до 7 февраля, заключительный этап подготовки к весенней части чемпионата России пройдет в Белеке с 11 по 23 февраля.