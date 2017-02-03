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3 февраля 2017, 16:44 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Бернли» Бартон согласился с обвинениями в совершении ставок на матчи

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба «Бернли» Джои Бартон согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA) в совершении ставок на футбольные матчи. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

В декабре FA предъявила обвинения Бартону в совершении 1260 ставок на футбольные игры в период с 2006 по 2016 год. Правила ассоциации предусматривают запрет ставок на матчи для профессиональных футболистов, играющих в турнирах под эгидой FA.

Бартон выступал за английские клубы «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Куинз Парк Рейнджерс», французский «Марсель», шотландский «Рейнджерс», а также провел один матч в составе сборной Англии.

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