Футболист «Бернли» Бартон согласился с обвинениями в совершении ставок на матчи
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба «Бернли» Джои Бартон согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA) в совершении ставок на футбольные матчи. Об этом сообщает телеканал
Би-би-си.
В декабре FA предъявила обвинения Бартону в совершении 1260 ставок на футбольные игры в период с 2006 по 2016 год. Правила ассоциации предусматривают запрет ставок на матчи для профессиональных футболистов, играющих в турнирах под эгидой FA.
Бартон выступал за английские клубы «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Куинз Парк Рейнджерс», французский «Марсель», шотландский «Рейнджерс», а также провел один матч в составе сборной Англии.
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