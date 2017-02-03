Арендованный у «Динамо» Теодорчик в пятый раз претендует на звание игрока месяца в «Андерлехте»
Польский легионер бельгийского клуба стал явным лидером в своем новом коллективе.
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Арендованный бельгийским «Андерлехтом» у киевского «Динамо» нападающий Лукаш Теодорчик снова номинирован на звание лучшего игрока месяца в брюссельском клубе, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».
Конкуренцию в январском опросе ему составляют Иван Обрадович, Брам Нейтинк, Леандер Дендонкер и Юри Тилеманс.
Теодорчик был признан болельщиками лучшим игроком предыдущих четырех месяцев — в декабре он набрал 54% голосов, в ноябре — 69%, в октябре — 91%, в сентябре — 49%.
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