Президент «Алтая»: Новость об исключении из КПЛ стала шоком. Мы занимаемся этим вопросом

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Решение не допустить «Алтай» к участию в КПЛ приняла Федерация футбола Казахстана (ФФК). Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации. Вместо «Алтая» в КПЛ выступит «Тараз».

«Сегодня СМИ распространили сообщение о том, что футбольный клуб «Алтай» исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги. Эта новость вызвала у всех нас шок и недоумение.

Я связался с руководством Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области, чтобы прояснить этот вопрос. Меня заверили, что ситуация находится под контролем, у клуба есть финансирование и все необходимое для участия в казахстанской премьер-лиге.

Однако на официальном сайте Федерации было опубликовано официальное сообщение о том, что Исполкомом принято решение об исключении футбольного клуба «Алтай» из числа участников казахстанской премьер-лиги.

От лица руководства клуба спешим вас заверить, что мы занимаемся решением данного вопроса. Просим вас проявить терпение, понимание, и поддержать клуб в это непростое время.

О результатах мы сообщим незамедлительно. Подчеркиваем, что команда продолжает готовиться к новому сезону в штатном режиме, — цитирует Чайжанусова пресс-служба «Алтая».

Напомним, в 2016 году «Алтай» был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба «Восток» перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.