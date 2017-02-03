Президент «Алтая»: Новость об исключении из КПЛ стала шоком. Мы занимаемся этим вопросом
Президент «Алтая» Сержан Чайжанусов выступил с официальным заявлением по поводу исключения клуба из числа участников казахстанской премьер-лиги-2017.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Решение не допустить «Алтай» к участию в КПЛ приняла Федерация футбола Казахстана (ФФК). Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации. Вместо «Алтая» в КПЛ выступит «Тараз».
«Сегодня СМИ распространили сообщение о том, что футбольный клуб «Алтай» исключен из числа участников казахстанской
Я связался с руководством Управления физической культуры и спорта
Однако на официальном сайте Федерации было опубликовано официальное сообщение о том, что Исполкомом принято решение об исключении футбольного клуба «Алтай» из числа участников казахстанской
От лица руководства клуба спешим вас заверить, что мы занимаемся решением данного вопроса. Просим вас проявить терпение, понимание, и поддержать клуб в это непростое время.
О результатах мы сообщим незамедлительно. Подчеркиваем, что команда продолжает готовиться к новому сезону в штатном режиме, — цитирует Чайжанусова
Напомним, в 2016 году «Алтай» был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного
Футбольный клуб «Алтай» был образован в конце 2015 года. Руководство
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter