Официально: ФК «Алтай» исключен из КПЛ-2017, его место займет «Тараз»
Сегодня, 3 февраля, в Астане состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана, сообщается на официальном сайте Федерации.
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Заседание состоялось по обращению Профессиональной футбольной лиги Казахстана и на нем были рассмотрены и утверждены следующие решения:
1. Утверждены документы, регулирующие деятельность Судейского комитета.
2. Утверждены составы Комиссии по сертификации и Апелляционной комиссии по сертификации.
3. Согласовано преобразование Представительства ФФК в г. Алматы в Филиал.
4. Утверждена передача Академии футбола «Оңтүстік» Акимату
5. Рассмотрено обращение футбольного клуба «Алтай» об исключительном применении системы сертификации.
В результате обсуждения Исполкомом было принято решение об отказе исключительного применения системы сертификации и исключении футбольного клуба «Алтай» из состава участников чемпионата по причине неисполнения критериев по сертификации (отсутствие в структуре юридического лица футбольного центра и молодежной команды для участия в первенстве среди клубов второй лиги, а также отсутствие 3-х летнего членства в региональной федерации футбола). На образовавшееся вакантное место участника чемпионата утвержден футбольный клуб «Тараз» — как участник «переходного» матча сезона 2016 года в соответствии с требованиями регламента чемпионата.
6. Утверждены составы участников чемпионата среди клубов
Утверждены регламенты соревнований (чемпионат, первенства среди клубов/команд первой и второй лиг, Кубок РК), проводимых среди профессиональных футбольных клубов в сезоне 2017 года.
Утверждены календари игр соревнований (чемпионат, первенства среди клубов/команд первой и второй лиг), проводимых среди профессиональных футбольных клубов в сезоне 2017 года.
Напомним, в 2016 году «Алтай» был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного
Футбольный клуб «Алтай» был образован в конце 2015 года. Руководство
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