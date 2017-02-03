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3 февраля 2017, 15:15 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Официально: ФК «Алтай» исключен из КПЛ-2017, его место займет «Тараз»

Сегодня, 3 февраля, в Астане состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана, сообщается на официальном сайте Федерации.

Сегодня 3 февраля в <span class=error>Астане</span> состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана сообщается на официальном сайте Федерации. Увеличить
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Заседание состоялось по обращению Профессиональной футбольной лиги Казахстана и на нем были рассмотрены и утверждены следующие решения:

1. Утверждены документы, регулирующие деятельность Судейского комитета.

2. Утверждены составы Комиссии по сертификации и Апелляционной комиссии по сертификации.

3. Согласовано преобразование Представительства ФФК в г. Алматы в Филиал.

4. Утверждена передача Академии футбола «Оңтүстік» Акимату Южно-Казахстанской области.

5. Рассмотрено обращение футбольного клуба «Алтай» об исключительном применении системы сертификации.

В результате обсуждения Исполкомом было принято решение об отказе исключительного применения системы сертификации и исключении футбольного клуба «Алтай» из состава участников чемпионата по причине неисполнения критериев по сертификации (отсутствие в структуре юридического лица футбольного центра и молодежной команды для участия в первенстве среди клубов второй лиги, а также отсутствие 3-х летнего членства в региональной федерации футбола). На образовавшееся вакантное место участника чемпионата утвержден футбольный клуб «Тараз» — как участник «переходного» матча сезона 2016 года в соответствии с требованиями регламента чемпионата.

6. Утверждены составы участников чемпионата среди клубов премьер-лиги и первенств среди клубов/команд первой и второй лиг.

Утверждены регламенты соревнований (чемпионат, первенства среди клубов/команд первой и второй лиг, Кубок РК), проводимых среди профессиональных футбольных клубов в сезоне 2017 года.

Утверждены календари игр соревнований (чемпионат, первенства среди клубов/команд первой и второй лиг), проводимых среди профессиональных футбольных клубов в сезоне 2017 года.

Напомним, в 2016 году «Алтай» был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба «Восток» перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.

Футбольный клуб «Алтай» был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть «Спартак» (Семей) и «Восток» (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.

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