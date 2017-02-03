«Бавария» победит «Шальке»

3 февраля, пятница

22.30. ГАМБУРГ — БАЙЕР.

Старый футбольный тезис «Леверкузен и невезение — это синонимы» в который раз подтвердился на этой неделе, обрушив на голову «Байера» сразу две новых беды. Для начала травмировался только-только прервавший голевую засуху Чичарито — не слишком серьезно, но матч в Гамбурге все же пропустит. Однако это мелочь по сравнению с рванувшей вчера бомбой — до конца сезона не поможет клубу набравший отличную форму Чалханоглу.

Шокированный «Байер» наверняка возблагодарил всех футбольных богов за то, что успел закрыть сделку по Леону Бэйли, зажигавшему осенью в Лиге Европы. В Гамбург с командой он поедет, и возможно даже выйдет на поле, но поможет ли это «аспириновым» — вопрос. «Динозавры» пусть и привычно посиживают на 17-м месте таблицы, зато, например, сыграли на ноль в этом сезоне три раза — ровно столько же, сколько и «Байер».

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.44 — Н 3.52 — П2 2.15.

4 февраля, суббота

17.30. КЕЛЬН — ВОЛЬФСБУРГ.

Удивительно, но факт. «Козлы», по-козлиному упрямо не желающие выпадать из зоны еврокубков, не могут выиграть у «волков», жаждущих остаться в стороне от голодных игр за выживание, уже 9 матчей. Странная штука статистика, но, впрочем, сейчас «Кельн» выглядит готовым прервать и эту серию. Впервые за 25 лет команда проиграла в первом круге всего три раза — суровым нынче «Герте», «Айнтрахту» и «Хоффенхайму».

А в прошлые выходные «козлы» втоптали в газон их собственного стадиона дармштадских «лилий», тогда как «волки» беззубо проиграли дома «Аугсбургу». Пожалуй, в этой встрече уповать гостям можно лишь на поправившего прицел Гомеса, но и у «Кельна» есть Энтони Модест, которому не хватает лишь одного гола, чтобы поставить свой личный рекорд сезона.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 2.15 — Н 3.37 — П2 3.59.

17.30. ХОФФЕНХАЙМ — МАЙНЦ.

«Что ж, когда-то это должно было случиться» — так, пожалуй, могла философски рассуждать банда Нагельсманна, возвращаясь из Лейпцига. Впрочем, даже первое в сезоне поражение вряд ли прикует к «Хоффенхайму» повышенное внимание — выбить клуб из колеи это не должно.

Недооценивать «карнавальщиков», конечно, не стоит, ведь, на минуточку, лишь с «Дармштадтом» и «Фрайбургом» они играют успешнее, чем с «крестьянами» (7 побед в 15 матчах). Однако в этом сезоне команда Шмидта ничем особо не удивляет, не сумев выиграть в первом круге ни у кого из нынешней первой семерки таблицы. Впрочем, неделю назад «Майнц» нахально отнял два очка у Дортмунда, так что легкой прогулки «крестьянам», вполне возможно, не светит.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.88 — Н 3.85 — П2 4.03.

17.30. БАВАРИЯ — ШАЛЬКЕ.

Были времена в Германии, когда матч «Баварии» и «Шальке» обязательно выносили на отдельное время, однако в этот раз на прайм-тайм нашлись претенденты достойнее. Что ж, действительно, интриги когда-то захватывающее противостояние нынче особо не имеет — одолеть рекордмайстера «Шальке» не может уже 12 матчей к ряду, набрав в них лишь 2 очка. И в этот раз шансов на сенсацию мало.

Гельзенкирхенцы, которые, казалось, нащупали свою игру в конце осени, вновь погрязли в неудачах — всего одна победа в 6 последних матчах. Ну, а «Бавария» имеет шанс продлить победную серию до 9 игр (кстати, впервые под руководством Анчелотти), и вряд ли ей в этом помешает даже очередная травма Рибери. Пожалуй, единственный «кобальтовый», который может хоть немного ждать предстоящего вояжа в Мюнхен — Хольгер Бадштубер, арендованный «Шальке» до конца сезона.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 6.68 — П2 13.0.

17.30. БОРУССИЯ М — ФРАЙБУРГ.

«Жеребцам», ставшим героями прошлого игрового дня, главное не задремать на лаврах — после триумфального возвращения из Леверкузена потерять очки в бою с «Фрайбургом» было бы странно. Конечно, нынче коллектив Штрайха чувствует себя неплохо — почти отобрал дома очки у «Баварии», а на выезде проиграл лишь один из 5 последних матчей. И кстати, по общей статистике встреч Гладбах брайсгау неожиданно уступает — 8 побед против 10.

Однако последняя победа «Фрайбурга» в Менхенгладбахе датируется аж 1995-м годом, а за 5 последних визитов на «Боруссия-Парк» брайсгау выжали из себя лишь один гол (да и тот с пенальти). Итогом, домашний дебют у Дитера Хеккинга вполне способен выйти успешным.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.78 — Н 3.86 — П2 4.55.

17.30. ГЕРТА — ИНГОЛЬШТАДТ.

Берлинцы с зимнего перерыва вернулись как будто бы даже больше уставшими, чем до паузы — поражения от Леверкузена и «Фрайбурга» спихнули «Старую даму» в самый низ еврокубковой зоны таблицы. Впрочем, первый во втором круге домашний матч, да еще и с «Ингольштадтом» — неплохой шанс поправить положение.

Команда «Ауди» не выиграла ни одного из 7 официальных матчей против «Герты», а все три встречи в рамках первой бундеслиги проиграла. Впрочем, после смены рулевого «Ингольштадт» уже не выглядит таким беспомощным и даже научился удивлять — об этом не понаслышке знают поверженные «Байер» и Лейпциг. Причем поверженные на своих стадионах, так что и «Герте», пожалуй, не стоит слепо полагаться на помощь родных стен.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.04 — Н 3.28 — П2 4.09.

20.30. БОРУССИЯ Д — РБ ЛЕЙПЦИГ.

Ну, а вечерняя битва в Дортмунде столкнет между собой двух главных визави «Баварии» — традиционного и новоявленного. И фаворита здесь назвать сложно. С одной стороны, «быки», в серьезность намерений которых верят уже все, отстающие от первой строчки всего на три очка. С другой стороны, «шмели», которые уже и не вспомнят, когда последний раз проигрывали на «Вестфаленштадионе».

Впрочем, несмотря на то, что Дортмунд впервые за сезон добрался до отметки «шесть подряд матчей без поражений», четыре из них команда сыграла вничью. Да и в целом «Боруссия» теряла очки в этом сезоне уже 10 раз — это столько же, сколько за все 34 тура сезона прошлого. Вдобавок, поговаривают, что и с взаимопониманием в клубе проблемы — руководство подписывает юного шведа Исака, не удосужившись заранее сообщить об этом Томасу Тухелю, Обамеянг опять напоминает прессе, что мечтает о «Реале».

Не слишком вовремя подоспел матч с лучшим новичком чемпионата Германии? Кто знает. «Лейпциг» выиграл у «Боруссии» в первом круге, одержав первую победу в истории выступлений в бундеслиге, а нынче еще и всерьез готовится отобрать у Дортмунда статус главного антагониста «Баварии». Все это легко может катализировать в «шмелях» жажду реванша. А с учетом юности обеих команд — Лейпциг моложе всех в Германии по среднему возрасту стартового состава (24,1), а за Дортмунд в этом сезоне играли аж шестеро ребят младше 21 года — бой может выйти действительно эмоциональным и вдохновляющим.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.75 — Н 4.02 — П2 4.53.

5 февраля, воскресенье

17.30. АУГСБУРГ — ВЕРДЕР.

«Музыканты» первый раз за последние четыре сезона начали календарный год с двух поражений. Впрочем, нельзя сказать, что это начало такое уж бесславное — все-таки проиграть «Баварии» и Дортмунду с минимальным счетом не так уж страшно. Главное только, чтобы все силы бременцев не ушли на эти два боя. «Аугсбург» при Мануэле Бауме насобирал почти в два раза больше очков (7 в 4 матчах), чем при Дирке Шустере (14 в 14 играх), и легкой добычей отнюдь не смотрится.

Правда, на своем стадионе фюггеры играют скованно — лишь 5 побед за 26 последних домашних матчей и жалкие 6 забитых голов дома в этом сезоне. А ведь Бремен возвращался с очками с трех последних выездов, да и забивал соперникам в 17 последних матчах бундеслиги. Вообще голы в этой встрече обязаны быть — в среднем эти коллективы радуют друг друга и зрителей тремя мячами за игру.

Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.16 — Н 3.38 — П2 3.42.

19.30. АЙНТРАХТ — ДАРМШТАДТ.

«Орлы» в прошлые выходные привезли из Гельзенкирхена минимальную победу, наглядно продемонстрировав, что переживать из-за разгрома в Лейпциге не собираются. К тому же и причин особенно нет — сезон у команды в целом складывается превосходно. Теперь впереди у ребят Ковача дерби с дармштадскими соседями, и карты перед этой встречей не могли лечь для «орлов» еще удачнее. «Дармштадт» в этом сезоне проиграл 13 матчей из 18 (причем последние 9 — подряд) и остался единственной командой, которая не привезла с выездов ни одного очка.

Последний факт наверняка особо радует «Айнтрахт», который как раз не проигрывает дома, поделившись очками на «Коммерцбанк-Арене» лишь с «Гертой», «Хоффенхаймом» и «Баварией». Что ж, пока Торстен Фрингс по неопытности путается в рычагах управления своим первым клубом, «Дармштадту» остается уповать только на свой характер.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.60 — Н 3.80 — П2 6.21.