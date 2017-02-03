«Бавария» победит «Шальке»
«СЭ» анонсирует матчи 19-го тура бундеслиги и дает на них прогноз.
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3 февраля, пятница
22.30. ГАМБУРГ — БАЙЕР.
Старый футбольный тезис «Леверкузен и невезение — это синонимы» в который раз подтвердился на этой неделе, обрушив на голову «Байера» сразу две новых беды. Для начала травмировался
Шокированный «Байер» наверняка возблагодарил всех футбольных богов за то, что успел закрыть сделку по Леону Бэйли, зажигавшему осенью в Лиге Европы. В Гамбург с командой он поедет, и возможно даже выйдет на поле, но поможет ли это «аспириновым» — вопрос. «Динозавры» пусть и привычно посиживают на 17-м месте таблицы, зато, например, сыграли на ноль в этом сезоне три раза — ровно столько же, сколько и «Байер».
Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.44 — Н 3.52 — П2 2.15.
4 февраля, суббота
17.30. КЕЛЬН — ВОЛЬФСБУРГ.
Удивительно, но факт. «Козлы»,
А в прошлые выходные «козлы» втоптали в газон их собственного стадиона дармштадских «лилий», тогда как «волки» беззубо проиграли дома «Аугсбургу». Пожалуй, в этой встрече уповать гостям можно лишь на поправившего прицел Гомеса, но и у «Кельна» есть Энтони Модест, которому не хватает лишь одного гола, чтобы поставить свой личный рекорд сезона.
Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 2.15 — Н 3.37 — П2 3.59.
17.30. ХОФФЕНХАЙМ — МАЙНЦ.
«Что ж,
Недооценивать «карнавальщиков», конечно, не стоит, ведь, на минуточку, лишь с «Дармштадтом» и «Фрайбургом» они играют успешнее, чем с «крестьянами» (7 побед в 15 матчах). Однако в этом сезоне команда Шмидта ничем особо не удивляет, не сумев выиграть в первом круге ни у кого из нынешней первой семерки таблицы. Впрочем, неделю назад «Майнц» нахально отнял два очка у Дортмунда, так что легкой прогулки «крестьянам», вполне возможно, не светит.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.88 — Н 3.85 — П2 4.03.
17.30. БАВАРИЯ — ШАЛЬКЕ.
Были времена в Германии, когда матч «Баварии» и «Шальке» обязательно выносили на отдельное время, однако в этот раз на
Гельзенкирхенцы, которые, казалось, нащупали свою игру в конце осени, вновь погрязли в неудачах — всего одна победа в 6 последних матчах. Ну, а «Бавария» имеет шанс продлить победную серию до 9 игр (кстати, впервые под руководством Анчелотти), и вряд ли ей в этом помешает даже очередная травма Рибери. Пожалуй, единственный «кобальтовый», который может хоть немного ждать предстоящего вояжа в Мюнхен — Хольгер Бадштубер, арендованный «Шальке» до конца сезона.
Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 6.68 — П2 13.0.
17.30. БОРУССИЯ М — ФРАЙБУРГ.
«Жеребцам», ставшим героями прошлого игрового дня, главное не задремать на лаврах — после триумфального возвращения из Леверкузена потерять очки в бою с «Фрайбургом» было бы странно. Конечно, нынче коллектив Штрайха чувствует себя неплохо — почти отобрал дома очки у «Баварии», а на выезде проиграл лишь один из 5 последних матчей. И кстати, по общей статистике встреч Гладбах брайсгау неожиданно уступает — 8 побед против 10.
Однако последняя победа «Фрайбурга» в Менхенгладбахе датируется аж 1995-м годом, а за 5 последних визитов на «Боруссия-Парк» брайсгау выжали из себя лишь один гол (да и тот с пенальти). Итогом, домашний дебют у Дитера Хеккинга вполне способен выйти успешным.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.78 — Н 3.86 — П2 4.55.
17.30. ГЕРТА — ИНГОЛЬШТАДТ.
Берлинцы с зимнего перерыва вернулись как будто бы даже больше уставшими, чем до паузы — поражения от Леверкузена и «Фрайбурга» спихнули «Старую даму» в самый низ еврокубковой зоны таблицы. Впрочем, первый во втором круге домашний матч, да еще и с «Ингольштадтом» — неплохой шанс поправить положение.
Команда «Ауди» не выиграла ни одного из 7 официальных матчей против «Герты», а все три встречи в рамках первой бундеслиги проиграла. Впрочем, после смены рулевого «Ингольштадт» уже не выглядит таким беспомощным и даже научился удивлять — об этом не понаслышке знают поверженные «Байер» и Лейпциг. Причем поверженные на своих стадионах, так что и «Герте», пожалуй, не стоит слепо полагаться на помощь родных стен.
Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.04 — Н 3.28 — П2 4.09.
20.30. БОРУССИЯ Д — РБ ЛЕЙПЦИГ.
Ну, а вечерняя битва в Дортмунде столкнет между собой двух главных визави «Баварии» — традиционного и новоявленного. И фаворита здесь назвать сложно. С одной стороны, «быки», в серьезность намерений которых верят уже все, отстающие от первой строчки всего на три очка. С другой стороны, «шмели», которые уже и не вспомнят, когда последний раз проигрывали на «Вестфаленштадионе».
Впрочем, несмотря на то, что Дортмунд впервые за сезон добрался до отметки «шесть подряд матчей без поражений», четыре из них команда сыграла вничью. Да и в целом «Боруссия» теряла очки в этом сезоне уже 10 раз — это столько же, сколько за все 34 тура сезона прошлого. Вдобавок, поговаривают, что и с взаимопониманием в клубе проблемы — руководство подписывает юного шведа Исака, не удосужившись заранее сообщить об этом Томасу Тухелю, Обамеянг опять напоминает прессе, что мечтает о «Реале».
Не слишком вовремя подоспел матч с лучшим новичком чемпионата Германии? Кто знает. «Лейпциг» выиграл у «Боруссии» в первом круге, одержав первую победу в истории выступлений в бундеслиге, а нынче еще и всерьез готовится отобрать у Дортмунда статус главного антагониста «Баварии». Все это легко может катализировать в «шмелях» жажду реванша. А с учетом юности обеих команд — Лейпциг моложе всех в Германии по среднему возрасту стартового состава (24,1), а за Дортмунд в этом сезоне играли аж шестеро ребят младше 21 года — бой может выйти действительно эмоциональным и вдохновляющим.
Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.75 — Н 4.02 — П2 4.53.
5 февраля, воскресенье
17.30. АУГСБУРГ — ВЕРДЕР.
«Музыканты» первый раз за последние четыре сезона начали календарный год с двух поражений. Впрочем, нельзя сказать, что это начало такое уж бесславное —
Правда, на своем стадионе фюггеры играют скованно — лишь 5 побед за 26 последних домашних матчей и жалкие 6 забитых голов дома в этом сезоне. А ведь Бремен возвращался с очками с трех последних выездов, да и забивал соперникам в 17 последних матчах бундеслиги. Вообще голы в этой встрече обязаны быть — в среднем эти коллективы радуют друг друга и зрителей тремя мячами за игру.
Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.16 — Н 3.38 — П2 3.42.
19.30. АЙНТРАХТ — ДАРМШТАДТ.
«Орлы» в прошлые выходные привезли из Гельзенкирхена минимальную победу, наглядно продемонстрировав, что переживать
Последний факт наверняка особо радует «Айнтрахт», который как раз не проигрывает дома, поделившись очками на «Коммерцбанк-Арене» лишь с «Гертой», «Хоффенхаймом» и «Баварией». Что ж, пока Торстен Фрингс по неопытности путается в рычагах управления своим первым клубом, «Дармштадту» остается уповать только на свой характер.
Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.60 — Н 3.80 — П2 6.21.
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