«Алтай» не собирается покидать Премьер-Лигу

«Эта новость вызвала у всех нас шок и недоумение.



Я связался с руководством Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области, чтобы прояснить этот вопрос. Меня заверили, что ситуация находится под контролем, у клуба есть финансирование и все необходимое для участия в казахстанской Премьер-Лиге.



Однако, на официальном сайте Федерации было опубликовано официальное сообщение о том, что Исполкомом принято решение об исключении футбольного клуба “Алтай” из числа участников казахстанской Премьер-Лиги.



От лица руководства клуба спешим вас заверить, что мы занимаемся решением данного вопроса. Просим вас проявить терпение, понимание, и поддержать клуб в это непростое время.



О результатах мы сообщим незамедлительно. Подчеркиваем, что команда продолжает готовиться к новому сезону в штатном режиме», — сказал президент клуба Сержан Чайжунусов.