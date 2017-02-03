«Алтай» не собирается покидать Премьер-Лигу
Сегодня СМИ распространили сообщение о том, что футбольный клуб «Алтай» исключён из числа участников казахстанской
Премьер-Лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Эта новость вызвала у всех нас шок и недоумение.
Я связался с руководством Управления физической культуры и спорта
Однако, на официальном сайте Федерации было опубликовано официальное сообщение о том, что Исполкомом принято решение об исключении футбольного клуба “Алтай” из числа участников казахстанской
От лица руководства клуба спешим вас заверить, что мы занимаемся решением данного вопроса. Просим вас проявить терпение, понимание, и поддержать клуб в это непростое время.
О результатах мы сообщим незамедлительно. Подчеркиваем, что команда продолжает готовиться к новому сезону в штатном режиме», — сказал президент клуба Сержан Чайжунусов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter