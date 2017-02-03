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3 февраля 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Алтай» не собирается покидать Премьер-Лигу

Сегодня СМИ распространили сообщение о том, что футбольный клуб «Алтай» исключён из числа участников казахстанской Премьер-Лиги.

Сегодня СМИ распространили сообщение о том что футбольный клуб Алтай исключён из числа участников казахстанской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Эта новость вызвала у всех нас шок и недоумение.

Я связался с руководством Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области, чтобы прояснить этот вопрос. Меня заверили, что ситуация находится под контролем, у клуба есть финансирование и все необходимое для участия в казахстанской Премьер-Лиге.

Однако, на официальном сайте Федерации было опубликовано официальное сообщение о том, что Исполкомом принято решение об исключении футбольного клуба “Алтай” из числа участников казахстанской Премьер-Лиги.

От лица руководства клуба спешим вас заверить, что мы занимаемся решением данного вопроса. Просим вас проявить терпение, понимание, и поддержать клуб в это непростое время.

О результатах мы сообщим незамедлительно. Подчеркиваем, что команда продолжает готовиться к новому сезону в штатном режиме», — сказал президент клуба Сержан Чайжунусов.

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