Во Львове задержали продавца «договорных матчей»

«Было установлено, что львовянин создал интернет-ресурсы и сайты, где предлагал за значительную плату сообщить счёт “договорных” футбольных матчей, давая стопроцентную гарантию», — сообщили в отделе противодействия киберпреступности ГУ Нацполиции Львовской области.



Получив деньги от граждан, злоумышленник отправлял потерпевшим выдуманные результаты. Полученные средства мошенник с помощью онлайн-обменников и открытых на его имя расчётных счётов в разных банках переводил в наличные. Для анонимной работы в Интернете он использовал Tor и прокси-серверы.



По месту жительства мошенника проведены обыски, изъяты банковские документы и электронные носители информации. По банковским платёжным карточкам и электронной переписке правоохранители установили потерпевших. В отношении задержанного открыто уголовное производство, ведётся следствие.



Продажа так называемых договорных матчей — распространённый вид мошенничества в Интернете. Заявляя, что имеют информаторов в спортивной среде, злоумышленники высылают жертве выдуманный прогноз. Либо, что более распространено, высылают покупателям результата «договорного матча» прямо противоположные исходы на одну и ту же встречу. В результате у части клиентов прогноз гарантированно проходит, и они платят за следующий.



Бороться с данным видом мошенничества сложно по ряду причин. Тем не менее в отдельных случаях злоумышленников удаётся выявить. Так, в 2016 году продавца «договорных матчей» из Новосибирска обязали компенсировать ущерб обманутому клиенту в трёхкратном размере.