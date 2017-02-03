Во Львове задержали продавца «договорных матчей»
Во Львове (Украина) задержан мошенник, который через созданные
интернет-сайты выманивал у людей деньги, продавая им якобы гарантированные результаты футбольных матчей, сообщает газета «Факты».
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Видимо, что-то случилось...
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«Было установлено, что львовянин создал
Получив деньги от граждан, злоумышленник отправлял потерпевшим выдуманные результаты. Полученные средства мошенник с помощью
По месту жительства мошенника проведены обыски, изъяты банковские документы и электронные носители информации. По банковским платёжным карточкам и электронной переписке правоохранители установили потерпевших. В отношении задержанного открыто уголовное производство, ведётся следствие.
Продажа так называемых договорных матчей — распространённый вид мошенничества в Интернете. Заявляя, что имеют информаторов в спортивной среде, злоумышленники высылают жертве выдуманный прогноз. Либо, что более распространено, высылают покупателям результата «договорного матча» прямо противоположные исходы на одну и ту же встречу. В результате у части клиентов прогноз гарантированно проходит, и они платят за следующий.
Бороться с данным видом мошенничества сложно по ряду причин. Тем не менее в отдельных случаях злоумышленников удаётся выявить. Так, в 2016 году продавца «договорных матчей» из Новосибирска обязали компенсировать ущерб обманутому клиенту в трёхкратном размере.
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