Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28653004/
3 февраля 2017, 14:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Во Львове задержали продавца «договорных матчей»

Во Львове (Украина) задержан мошенник, который через созданные интернет-сайты выманивал у людей деньги, продавая им якобы гарантированные результаты футбольных матчей, сообщает газета «Факты».

Во <span class=error>Львове</span> (Украина) задержан мошенник который через созданные <nobr>интернет-сайты</nobr> выманивал у людей деньги продавая им якобы гарантированные результаты футбольных матчей сообщает газета Факты. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Было установлено, что львовянин создал интернет-ресурсы и сайты, где предлагал за значительную плату сообщить счёт “договорных” футбольных матчей, давая стопроцентную гарантию», — сообщили в отделе противодействия киберпреступности ГУ Нацполиции Львовской области.

Получив деньги от граждан, злоумышленник отправлял потерпевшим выдуманные результаты. Полученные средства мошенник с помощью онлайн-обменников и открытых на его имя расчётных счётов в разных банках переводил в наличные. Для анонимной работы в Интернете он использовал Tor и прокси-серверы.

По месту жительства мошенника проведены обыски, изъяты банковские документы и электронные носители информации. По банковским платёжным карточкам и электронной переписке правоохранители установили потерпевших. В отношении задержанного открыто уголовное производство, ведётся следствие.

Продажа так называемых договорных матчей — распространённый вид мошенничества в Интернете. Заявляя, что имеют информаторов в спортивной среде, злоумышленники высылают жертве выдуманный прогноз. Либо, что более распространено, высылают покупателям результата «договорного матча» прямо противоположные исходы на одну и ту же встречу. В результате у части клиентов прогноз гарантированно проходит, и они платят за следующий.

Бороться с данным видом мошенничества сложно по ряду причин. Тем не менее в отдельных случаях злоумышленников удаётся выявить. Так, в 2016 году продавца «договорных матчей» из Новосибирска обязали компенсировать ущерб обманутому клиенту в трёхкратном размере.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России